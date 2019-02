Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo/ Dopo la dedica, arriva l’aiuto per il televoto

Gigi D’Alessio scende in campo per sostenere Anna Tatangelo, tornata al Festival di Sanremo con la canzone “Le nostre anime di notte“ che rispecchia quella che è stata la storia d’amore dei due cantanti che, dopo una crisi importante, sono riusciti a ritrovarsi. Durante i giorni della kermesse musicale, Gigi D’Alessio sta sostenendo la compagna sui social. Il cantautore napoletano che non ha mai amato il gossip, dopo aver dedicato un bellissimo incoraggiamento alla compagna, è sceso in campo per aiutarla con il televoto. Su Instagram Stories, infatti, D’Alessio ha pubblicato la foto della compagna con il codice del televoto che i fans devono votare per poter portare la Tatangelo sul podio. L’appello di Gigi, basterà alla Tatangelo per sbaragliare la concorrenza?

GIGI D’ALESSIO, LA DEDICA PER ANNA TATANGELO

Come tutti gli uomini innamorati, anche Gigi D’Alessio ha dedicato delle splendide parole d’amore ad Anna Tatangelo per il Festival di Sanremo 2019. Sotto una splendida foto della compagna, infatti, il cantautore napoletano ha scritto: “Ormai sei una veterana… ma Sanremo è sempre Sanremo. Sii te stessa e goditi tutte le emozioni che solo quel palco sa dare, andrai alla grande! In bocca al lupo amore mio”. Parole importanti quelle di D’Alessio che testimoniano quanto sia grande il sentimento che lo unisce alla Tatangelo che, a sua volta, ai microfoni del settimanale F, ha rivelato di non aver avuto nessun’altra storia durante il periodo di crisi vissuto con Gigi – “Una nuova storia durante il periodo della separazione con Gigi? No, ero presa totalmente da mio figlio. Non ho avuto tempo per divertirmi, avevo una nuova vita da gestire”. Un amore vero, dunque, quello che c’è tra i due cantanti come conferma la stessa Anna: “Anche se c’è stata una crisi, con Gigi siamo ancora qui a riprovarci. Certo, non abbiamo la sfera di cristallo, ma c’è la voglia e la stima di andare avanti. Ho fatto delle scelte nella vita che ho pagato, ma alla fine io e lui siamo sereni. C’è gente che cerca l’amore per tutta la vita, a me è successo a 18 anni”.





