Giulia De Lellis, fidanzata di Irama/ L’appello alle sue “bimbe”: “continuiamo a votare”

Giulia De Lellis sbarcherà a Sanremo 2019 per sostenere il fidanzato Irama durante la serata finale del Festival? L’influencer, attesissima nella città ligure, ha preferito non rubare la scena al fidanzato che sta sostenendo a distanza. Innamorata, felice e orgogliosa di essere la compagna di un giovane artista, molto apprezzato non solo dal pubblico, ma anche dalla critica, consapevole di essere molto seguita e popolare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preferito restare in disparte per fargli vivere il suo momento magico. Nonostante sia lontana da lei, per spingere il fidanzato sul podio, Giulia ha chiamato a raccolta tutte le sue “bimbe” ovvero le sue fans numerose, pronte a sostenere Irama attraverso il televoto. “Continuiamo a votare”, scrive Giulia De Lellis su Instagram Stories.

È GIULIA DE LELLIS L’ARMA VINCENTE DI IRAMA?

La presenza al suo fianco di Giulia De Lellis è sicuramente un’arma in più per Irama che, potrà contare su un grosso aiuto al televoto. La fidanzata, infatti, è seguita da 3,6 milioni di followers. Tra tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019, Irama è quello che potrebbe essere spinto di più al televoto dalle fans della fidanzata. Le “bimbe” di Giulia De Lellis sono pronte a scatenarsi, ma in passato, non sempre sono riuscite a vincere al punto che la stessa Giulia non ha vinto il Grande Fratello Vip. Per il fidanzato Irama, però, Giulia sta rivolgendo continui appelli sui social. Innamorata persa del suo Irama, dunque, Giulia sta tirando fuori l’artiglieria pesante. E chissà che, sbarcando in città, non riesca davvero a far salire sul gradino più alto del podio il suo Irama.

