Giulia Diana, fidanzata di Enrico Nigiotti/ “Mi piace la sua indipendenza”

Non tutti i partner dei cantanti in gara sono presenti al Festival di Sanremo 2019. Chi ha deciso di restare a casa e seguire da lontano l’avventura sanremese del fidanzato è Giulia Diana, la fidanzata di Enrico Nigiotti che, diversamente da altre compagne, ha lasciato che Enrico affrontasse da solo una delle avventure più importanti della sua carriera. Nonostante non sia presenza nella città ligure, Giulia Diana sta sostenendo da lontano Enrico che, dopo aver attraversato momenti difficili nella sua carriera, sta sfruttando al meglio la sua seconda occasione. Giulia Diana, da lontano e restando sempre un passo indietro rispetto al fidanzato, lo sostiene in tutte le scelte. Quella tra Enrico Nigiotti e Giulia Diana è una storia importante e profonda. Il cantante, infatti, è felice e sereno accanto alla ragazza che riesce a trasmettergli tranquillità attraverso il suo modo di vivere il rapporto di coppia.

GIULIA DIANA-ENRICO NIGIOTTI: UNA STORIA SOLIDA

Diversamente dal fidanzato Enrico Nigiotti, Giulia Diana non fa parte del mondo delo spettacolo. Giulia, infatti, è una psicologa e nonostante abbia una storia con Enrico Nigiotti, mantiene la propria indipendenza ed è questo uno degli aspetti che piace di più al cantautore. “Giulia mi sosterrà da casa” – ha dichiarato Nigiotti al settimanale Oggi a cui ha anche svelato cosa ama dela fidanzata – “mi piace la sua indipendenza, non è una che ti sta addosso”. La coppia convive e, insieme hanno anche allargato la famiglia accogliendo in casa due cagnoline trovatelle, Aria e Pinta. Una storia solida, dunque, quella che vivono Enrico e Giulia Diana e chissà se i prossimo obiettivo del cantuatore non sia formare una famiglia con la compagna e, magari, convolare a giuste nozze.

