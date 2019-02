Giulia Diana, fidanzata di Ghemon/ “Io e Tonino siamo lì con te amore mio”

Giulia Diana, la fidanzata di Ghemon, esce allo scoperto e su Instagram, scrive delle splendide parole d’amore per il fidanzato. Nonostante la loro sia una storia vissuta lontano dalle luci dei riflettori, in occasione del Festival di Sanremo 2019, tappa fondamentale per la carriera di Ghemon, Giulia Diana ha deciso di essere al suo fianco, anche a costo di farsi conoscere da fan e giornalisti. Con una foto tratta dalla oro quotidianità in cui giocano con il cane, Giulia esprime non solo tutto il suo amore per il cantante, ma anche il suo orgoglio per essere al suo fianco. “Vorrei dire tante cose ma non mi vengono le parole, l’emozione mi sta mangiando lo stomaco e il mio cuore sta esplodendo di felicità e allora, amore mio, ti dedico le parole che Frida scrisse per Diego: ‘È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini'”, scrive Giulia Diana.

GIULIA DIANA, FIDANZATA DI GHEMON: “IN BOCCA AL LUPO”

Per la finalissima del Festival di Sanremo 2019, Giulia Diana potrebbe anche decidere di accomodarsi tra il pubblico del Teatro Ariston per applaudire l’esibizione del suo Ghemon che, grazie alla partecipazione alla kermesse musicale, ha conquistato grande popolarità. Un traguardo importante che il rapper ha deciso di condividere proprio con Giulia Diana che, da quandoo è al suo fianco, è sempre rimasta un passo indietro lasciandogli la scena e appoggiandolo in tutte le sue scelte. “In bocca al lupo e scass’ tutt’ cos”, ha scritto la giovane al fidanzato che si apprestava a salire per la prima volta sull’importante palco del Teatro Ariston. Un amore, dunque, quello tra Ghemon e Giulia Diana davvero forte e importante.





