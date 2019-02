Il Volo, “Musica che resta”/ Video, fra le accuse di “auto plagio” e l’amore dei fan (Finale Sanremo 2019)

Il Volo hanno vinto il Festival nel 2015, e questa sera a Sanremo 2019 proveranno a ripetersi per il gran finale dell’edizione 2019. Il gruppo di tre tenori, dopo aver girato il mondo, è rientrato nel Belpaese per regalare al grande pubblico “Musica che resta”, un brano in classico stile Il Volo che i suoi fan stanno osannando. Un po’ meno i critici, che invece trovano delle eccessive similitudini fra la stessa canzone sanremese 2019, e quella che ha vinto la manifestazione sonora nel 2015, nonostante l’ultima sia stata scritta da Gianna Nannini. «Non pensiamo che “Grande Amore” sia uguale a “Musica che resta” – spiegano i tre ragazzi in risposta alle critiche – questo è semplicemente il nostro stile, è così. E “Musica che resta” rispetto al passato è anche più rock, grazie al lavoro che ha fatto Gianna Nannini sulla canzone». Fatto sta che questa sera proveranno a bissare il successo di quattro anni fa, riportando a casa la vittoria: impresa non facile vista la concorrenza a dir poco agguerrita.

IL VOLO, “MUSICA CHE RESTA”: LA PRIMA SERATA

Un inizio di Festival tutto in discesa per i tre tenori visto che al termine della prima serata si sono piazzati in primissima posizione, fra i migliori dei migliori nell’ambita “fascia blu”. “Autoplagio” a parte, i tre giovani hanno quindi convinto la critica e il pubblico con la loro “Musica che resta”, facendo meglio di altri grandi favoriti come la Bertè, Cristicchi, Daniele Silvestri e altri ancora. «Se Grande Amore viene utilizzata nei matrimoni – scherzavano i tre de Il Volo durante la conferenza stampa post-prima serata – musica che Resta verrà usata nei divorzi! Si scherza, naturalmente. Non cambiamo mai, musicalmente parlando. E ieri il riscontro del pubblico al teatro dell’Ariston è stato super positivo». Confermati quindi i pronostici dei giorni pre-Festival, con Il Volo che chiudono in bellezza la serata di martedì.

COME E’ ANDATA LA SECONDA SERATA?

Dopo aver rotto il ghiaccio i ragazzi de Il Volo si sono ripresentati sul palco dell’Ariston questa volta con una mise più sportiva rispetto a quella elegantissima dell’inaugurazione. Al termine delle performance di tutti i cantanti in lizza, è successo però quello che nessuno si aspettava, con il Volo, fra i migliori in assoluto il giorno prima, che finiscono incredibilmente in zona rossa, quella delle canzoni peggiori. La loro performance dal vivo è stata come al solito impeccabile, e la canzone, come già detto sopra anche dagli stessi, rispecchia in pieno il loro stile, ma non è da escludere che la critica si sia fatta coinvolgere dalle accuse di “auto-plagio” delle ore precedenti la loro esibizione, declassando quindi gli stessi. A questo punto non sono da escludere nuove sorprese per la finalissima di oggi, anche perché le vendite stanno premiando “Musica che resta”, in classifica iTunes sempre nelle prime dieci posizioni in questi giorni. Clicca qui per vedere la seconda esibizione de Il Volo a Sanremo 2019

IL VIDEO DELLA PRIMA SERATA A SANREMO 2019 DE IL VOLO CON LA “MUSICA CHE RESTA”





