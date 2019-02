Irama, “La ragazza con il cuore di latta”/ Video: il vincitore di Amici tra i favoriti (Finale Sanremo 2019)

Irama si prepara per riproporre al Festival di Sanremo 2019 la canzone “La ragazza con il cuore di latta” per la finale di oggi. Il 23enne, considerato uno dei favoriti alla vittoria, ha portato sul palco dell’Ariston una storia di abusi familiari e disagio giovanile. Temi delicati che ha trattato con una sensibilità fuori dal comune. Ma il giovane cantautore ci tiene a precisare che la sua è anche una canzone «di speranza». In questi giorni Irama ha raccontato come è nato questo brano, partendo dal presupposto che non sarebbe mai andato a Sanremo se non fosse stato valido. «Il pezzo è arrivato, una notte in Salento. Dopo un incontro con Linda, protagonista immaginaria della canzone». Ma dietro c’è una storia vera, anche se per lui è un particolare non importante. Ciò che è davvero importante per lui è «il tema delle violenze domestiche». E quindi la sua canzone nasce da una «voglia di raccontare qualcosa che riguarda tante donne, un problema che esiste ma di cui non si parla mai abbastanza».

LE ESIBIZIONI DI IRAMA A SANREMO 2019

Come sono state finora le esibizioni di Irama al Festival di Sanremo 2019? Ha rischiato molto il giovane cantautore, perché tra le mani ha un brano molto forte. Ma lui ha interpretato subito bene“La ragazza con il cuore di latta” e ha saputo sfruttare quel tocco magico donato dal coro gospel alla performance. Un vero e proprio valore aggiunto rispetto ad un testo duro che colpisce dritto allo stomaco. Le parole sono il pezzo forte, ma Irama riesce a trasmettere il fatto che siano sentite per lui. Ci sono malattia, violenza e incesto, ma anche l’amore che con una nuova vita arriva a lenire le ferite. Ecco, a voler trovare il pelo nell’uovo, forse c’è troppo nel testo, anche per questo le sue esibizioni meritano complimenti, visto che non lo ha appesantito ulteriormente, ma lo ha trattato con la delicatezza che merita. Nella seconda esibizione invece tra la parte parlata e la spinta della strofa il legame è sembrato fragile, tanto che Irama ha dato l’impressione di aver fatto un piccolo passo indietro. Clicca qui per vedere il video della seconda esibizione di Irama a Sanremo 2019

IRAMA E LA CLASSIFICA DI SANREMO 2019

Irama è senza dubbio uno dei favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2019. L’ex allievo di Amici è stato infatti inserito in fascia blu nella classifica stilata dopo le due serate del Festival a cui ha preso parte. Il suo brano“La ragazza con il cuore di latta” unisce un po’ tutti. La giuria demoscopica e la sala stampa, mentre i risultati ottenuti “fuori” da Sanremo gli permettono di sperare anche per quanto riguarda il televoto, visto che ad esempio il video della sua canzone ha superato la soglia dei due milioni di visualizzazioni. Un numero destinato a crescere anche dopo Sanremo… Senza dimenticare che è uno dei brani più trasmessi in radio e più ascoltati sulle principali piattaforme di streaming, a partire da Spotify. C’è chi ha scherzato sul “peso” che potrebbe avere la schiera di fan della fidanzata Giulia De Lellis sul voto da casa, ma una cosa è certa: questa è una canzone che può farcela a prescindere. Il suo è uno dei brani più di impatto di questa edizione del Festival di Sanremo.

