Isola dei Famosi 2019/ Dopo Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez, sbarca Ariadna Romero?

L’Isola dei Famosi 2019 tornerà in onda domenica 10 febbraio, in prima serata su canale 5. Dopo Stefano Bettarini e Jo Squillo, in Honduras sbarcheranno altri due naufraghi il cui compito è animare la situazione e creare dinamiche interessanti che, finora, sono mancate. Un’impresa ardua che è stata affidata a Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi che hanno un carattere molto vivace e fumantino. I due, tuttavia, non saranno gli unici a sbarcare in Honduras nella prossime ore. Secondo quanto riferisce il portae Bitchyf, infatti, pare che il cast dell’Isola sarà arricchito anche dall’arrivo di Ariadna Romero, famosa per aver recitato nel film di Leonardo Pieraccioni, “Finalmente la felicità” e per aver partecipato come concorrente a Pechino Express, in coppia con Francesca Fioretti e a Ballando con le stelle. Ariadna Romero è stata fidanzata con l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli da cui ha avuto un figlio.

JEREMIAS RODRIGUEZ ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2019: LE PAROLE DELLA SOREA CECILIA

Jeremias Rodriguez ha voluto partecipare a tutti i costi all’Isola dei Famosi 2019 e, dopo aver superato una frattura alla mano che ha ritardato la sua partenza, è finalmente pronto per sbarcare in Honduras per seguire le orme delle sorelle Belen e Cecilia, naufraghe prima di lui. In vista della nuova avventura del fratello, Cecilia che ha condiviso con lui l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, gli ha scritto un lungo messaggio per augurargli nuona fortuna. “Dove tu vorrai trovarmi, mi troverai. Chiudi soltanto gli occhi e pensa a tutto quello che ti ho detto…”, scrive l’argentina su Instagram. “Io sono sempre con te, e non ci sarà un momento nel quale io non sarò davanti alla tv a guardarti e a tifare per te. Sei il padrone, non dimenticarlo mai. Ti amo con tutto il cuore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA