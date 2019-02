Loredana Bertè, “Cosa ti aspetti da me”/ Video, prima standing ovation: “Vi amo!” (Finale Sanremo 2019)

Si intitola “Cosa ti aspetti da me” il brano portato sul palco dell’Ariston da Loredana Bertè, in occasione della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. Per lei, la sua presenza sull’ambito palcoscenico sanremese ha sancito definitivamente la sua rinascita artistica, se ancora qualcuno nutrisse dei dubbi in merito. Dopo il successo estivo con i Boomdabash (anche loro in gara nel corso della medesima kermesse), la rocker italiana per eccellenza ha stupito tutti, a partire dal look, con il brano scritto da Curreri al quale è riuscita a regalare ritmo ed energia sin dalla prima esibizione, nella serata di esordio di martedì. Il suo outfit aggressivo non ha affatto spaventato. A 68 anni ha saputo stupire e non solo per i capelli blu e le gambe scoperte bensì con la stessa grinta di un tempo che in tanti, forse, avevano almeno in parte dimenticato. Senza per questo mettere da parte il suo animo fragile, lo stesso che sul palco si scioglie, come spiegato in una recente intervista a Vanity Fair, proprio pensando alla sua Mimì (Mia Martini, ndr).

LOREDANA BERTE’, LA SUA PRIMA STANDING OVATION AL FESTIVAL DI SANREMO 2019

Al termine della prima serata di Sanremo 2019, Loredana Bertè si è ritrovata piazzata nella “Zona Blu”, ovvero dove sono andati a posizionarsi i “migliori” secondo la giuria demoscopica. Protagonista anche della seconda serata, è qui che Loredana è riuscita a dare il meglio di sé con la sua “Cosa ti aspetti da me“, spiccando letteralmente il volo. Dopo la sua esibizione, la Bertè è stata l’unica artista nelle prime due serate a meritare il tributo del pubblico in sala, con una standing ovation meritatissima che ha poi riconfermato la sua presenza in “Zona Blu” anche nell’ambito della classifica parziale della sala stampa. Al termine della sua straordinaria ed esplosiva performance, mentre stava per congedarsi, Bisio l’ha richiamata nella sua postazione al fine di potersi prendere tutti gli applausi dei presenti che si sono così levati in piedi emozionando la cantante che si è limitata a replicare con un sentito “Grazie, vi amo“. “La mia prima standing ovation all’Ariston“, ha commentato poi lei su Instagram.

IL RICORDO DI MIMÌ

A restare commosso, in realtà, quasi certamente è stato lo stesso pubblico dell’Ariston il quale sa bene che proprio su quel palco calcato da Loredana Bertè trova spazio il ricordo alla sorella scomparsa, Mia Martini, annunciato ancor prima della kermesse sanremese. Intanto la rocker nostrana ha bene in mente cosa vuole dal futuro: “continuare a cantare, che per me non è un mestiere. Chi canta per mestiere è un mercenario. Io vivo per quei momenti sul palco“, ha confidato nell’intervista rilasciata per Vanity Fair. Anche di questo parla la sua canzone quando dice “Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo”: “Quella strofa racchiude il mio concetto di felicità. La felicità non si può definire perché dura un istante. Te ne accorgi dopo, quando è finito“. Nella sua memoria, tra i momenti felici che colleziona continuano ad esserci proprio i suoi esordi insieme a Mimì, “quando non eravamo nessuno“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA SECONDA SERATA: LOREDANA BERTE’ CANTA “COSA TI ASPETTI DA ME”



