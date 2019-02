Lorenzo Zambelli, fidanzato di Arisa/ Matrimonio? “Siamo sempre in bilico tra lasciarci e sposarci”

Lorenzo Zambelli è nuovamente accanto ad Arisa. Dopo vari alti e bassi, dopo l’annuncio della rottura, a svelare il ritorno di fiamma è stata la stessa Arisa durante l’avventura sanremese. Ai microfoni del settimanale Oggi, infatti, l’interprete di “Mi sento bene”, ha dichiarato: “siamo sempre in bilico tra lasciarci e sposarci”. Diversamente da altri fidanzati e mariti, però, Lorenzo Zambelli resta in disparte lasciando totalmente la scena alla fidanzata. Difficilmente, infatti, i due si mostrano insieme e, in questi giorni, non si sa ancora se il compagno di Arisa sia con lei nella città ligure. L’annuncio del ritorno di fiamma, però, ha piacevolmente colpito i fans della cantante che, oltre ad essere tornata sul palco del Teatro Ariston, ha anche ritrovato l’amore del suo Lorenzo.

LORENZO ZAMBELLI: MATRIMONIO CON ARISA?

Lorenzo Zambelli potrebbe così essere l’uomo giusto per Arisa che, pur avendo dichiarato più volte di non essere adatta alla vita di coppia, è tornata tra le braccia del fidanzato. “Quando fai un mestiere in cui ti dai molto agli altri, la sera quando torni a casa vorresti decidere solo tu quando parlare o stare in silenzio, sentire musica o fare altro… Ma le persone non le accendi e le spegni quando vuoi tu. Bisogna trovare qualcuno molto intelligente… Che io di base ce l’avrei ma bisogna vedere…”, ha dichiarato Arisa in una recente intervista riasciata ad Adnkronos. Quel qualcuno, a quanto pare, si chiama proprio Lorenzo Zambelli e chissà che il 2019 non porti i fiori d’arancio ad Arisa. L’anno iniziato poco più di un mese fa, dunque, sarà ‘anno dei grandi cambiamenti nella vita privata della cantante?.

