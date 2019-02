Luca Argentero/ Video, l’attore italiano fra Copperman e “il grande sogno” di avere un figlio (Verissimo)

Luca Argentero sarà ospite della puntata di oggi, sabato 9 febbraio, di Verissimo. Il noto attore italiano, che ad aprile compirà 41 anni, siederà nel salotto della Toffanin per parlare in particolare del suo ultimo film, la pellicola Copperman, uscita nelle sale cinematografiche due giorni fa, giovedì 7 febbraio. L’ex concorrente del Grande Fratello, che si è sempre dimostrato molto versatile sul piccolo e grande schermo, interpreterà Anselmo, un ragazzo autistico che si costruisce un costume da supereroe interamente in rame (copper appunto), per imitare il suo papà che non c’è mai stato. Una nuova avventura per il bell’Argentero, uno degli attori più amati dalle donne, la cui carriera sta per raggiungere la doppia decade. Era infatti il 2003 quando entrava da sconosciuto nella casa del Grande Fratello, un programma che l’ha scagliato improvvisamente sotto i riflettori e che gli ha permesso di entrare appunto nel mondo dello spettacolo. In fondo il video del trailer di Copperman

LUCA ARGENTERO: UNA CARRIERA IN ASCESA

Eppure sembrano passati anni luce dal 2005, da quando cioè Luca si laureava in economia e commercio ed iniziava ufficialmente la sua carriera da attore nella fiction Carabinieri. Quindi l’approdo nel grande schermo nel 2006, con “A casa nostra” di Francesco Comencini, e da lì una serie di successi che lo hanno consacrato. Luca sta vivendo un periodo molto felice della sua vita ed è proprio questa la piega che avrebbe voluto darle, orgoglioso di essersi affermato nel complicato mondo cinematografico, e nel contempo voglioso di affrontare sempre nuove sfide, che tradotto significa interpretare i ruoli più disparati. Parlerà anche di questo con Silvia Toffanin, affrontando il passato, il bel presente, e l’interessante futuro. Si perchè nella vita Luca vorrebbe anche altro, coltivare un sogno nel cassetto: scrivere un libro. Lo ha svelato lo stesso Argentero recentemente, e magari completare il giro del mondo.

IL SOGNO CHE SI CHIAMA FAMIGLIA

Ma fra un impegno lavorativo e un sogno nel cassetto, vi è anche un altro grande desiderio: avere un figlio, costruire una famiglia. Sarebbe questo “il grande sogno” di Luca e chissà che la sua compagna Cristina Marino non riuscirà a regalarglielo. L’attuale compagna, l’attore l’ha conosciuta nel 2017, poco dopo la fine della relazione con l’attrice Myriam Catania: un fallimento amoroso visto che i due erano sposati dal 2009, ma si sono dovuti lasciare per i molteplici impegni lavorativi, e si mormora, per i continui tradimenti nei confronti del bell’Argentero. Cristina e Luca si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi e da quel giorno non si sono mai lasciati. Modella e blogger, è riuscita a conquistare il cuore di uno degli uomini più desiderati d’Italia, ed ora se lo tiene stretto. Di seguito il video del trailer di Copperman

IL VIDEO DEL TRAILER DI COPPERMAN





© RIPRODUZIONE RISERVATA