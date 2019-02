MAHMOOD, “Soldi”/ Video: “È uno sfogo personale e racconta una crescita” (Finale Sanremo 2019)

Mahmood è in gara a Sanremo 2019 con il brano “Soldi“. Il cantante dopo aver trionfato nel programma “Sanremo Giovani” si è conquistato di diritto uno dei due posti disponibili per entrare nella rosa dei 24 big della quattordicesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Per l’occasione Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, ha presentato il brano “Soldi” che ha raccontato così: “Parla di una famiglia non tradizionale, che nel tempo cambia. È uno sfogo personale, per far capire che, dopo essere stati figli, si diventa qualcosa di più: nasce un senso critico nei confronti dei genitori, della vita, del modo di vedere le cose. Soldi racconta una crescita“. Clicca qui e leggi l’analisi del testo di “Soldi” di Mahmood a Sanremo 2019

Mahmood a Sanremo 2019 con “Soldi” parla di famiglia e del denaro…

Mahmood è uno dei protagonisti della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. In gara presenta il brano “Soldi” che ha interpretato con grande partecipazione durante la due esibizioni sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Del resto il giovane cantante è anche autore del brano in buona parte autobiografico come ha raccontato a L’Unione Sarda: “è una storia che ho vissuto e che hanno vissuto tante persone. Ma ci sono delle parti che non hanno un significato letterale. Per esempio ‘Beve champagne sotto il Ramadan’ è un verso che uso per dire ‘Predichi bene e razzoli male’. Anche i ‘soldi’ di cui parlo, non sono materiali. Parlo di famiglia e di come il denaro può cambiare i rapporti al suo interno“. La prima esibizione è stata davvero intensa, anche se si è classificato nella zona rossa, e ancora meglio è andata la seconda che lo ha visto salire fino alla zona blu della classifica. Ora per il cantante il prossimo impegno è la serata dei duetti in cui si esibirà con Gue Pequeno: “Sono gasatissimo. Sarà una bomba, vi sorprenderemo” ha anticipato il cantante.

Chi è Mahmood?

A soli 26 anni Mahmood è uno dei giovani cantautori più interessanti del panorama musicale italiano. In pochi sanno che c’è il suo zampino dietro alcune hit come “Nero Bali” di Elodie e Michele Bravi e l’ultima “Hola (I Say)” presentata da Marco Mengoni con Tom Walker proprio sul palcoscenico di Sanremo. “Da un anno e mezzo faccio l’autore per altri artisti”, minimizza lui, che non sembra avvezzo ad alcun vanto” ha raccontato il cantante a L’Unione Sarda, che sulla canzone “Soldi” ha rivelato: “la canzone che porto a Sanremo è frutto di un lavoro che dura da circa tre anni“. Dopo l’impegno sanremese Mahmood pubblicherà il suo primo album di inediti dal titolo “Gioventù bruciata“.

