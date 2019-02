Mameli/ Video della lite con Rudy Zerbi: “”Ma tu ti senti sto ca*zo?”, banco a rischio? (Amici 2019)

E alla fine Mameli è di nuovo nei guai ad Amici 2019. Se fino a sabato scorso il cantante aveva da dire la sua sul suo compagno di viaggio ovvero Alessandro Casillo, questa volta si è ritrovato a fare il maestrino con lo sfidante di Jefeo. A quanto pare il cantante ha sempre la sua da dire e anche in questi giorni ha fatto lo stesso e se il compagno non lo convince né come modo di cantare e né come scrittura, anche il giovane Nicola non è da meno ma questa volta è Rudy Zerbi a perdere le staffe con lui. Questa sua aria da maestrino non piace al professore che in questi giorni ha affrontato la questione senza usare mezzi termini e facendo capire a Mameli che rischia davvero di perdere il banco se continuerà a sentire così superiore senza pensare troppo alla sua vita professionale e al suo percorso dentro la scuola dandogli addirittura del dilettante e dello sbruffone. Clicca qui per vedere il video dello scontro.

LE DUE PAROLE DI RUDY ZERBI

Ma quali sono le parole usate da Mameli che hanno fatto infuriare Rudy Zerbi? Guardando lo scontro tra Jefeo e il suo sfidante, il cantane ha rilanciato: “Sei ridicolo, ho riso come il pazzo, fratello” e ancora “Questo non sarebbe entrato da nessuna parte”. Anche se poi ha cercato di giustificarsi parlando di parole usate per scherzo, alla fine Rudy Zerbi lo ha affrontato dicendosi addirittura pronto a mandarlo in albergo facendogli lasciare la scuola: “Sono tentato di chiederti di togliere le maglia e di andartene in albergo se aggiungo solo una parola. Sei sempre quello che chiede scusa dopo. Ma tu ti senti veramente tanto sto ca*z0? Se aggiungi ancora una parola ti mando a cambiarti e te ne vai”. Il professore non ha mandato giù la presa in giro che Mameli ha fatto dello sfidante di Jefeo soprattutto perché, in questo particolare caso, si trattava di un ragazzo che non aveva studiato in una scuola come quella di Amici e non aveva affrontato un palco o la gente intorno: “Ti permetti di ridere, di dire le cose che hai detto? Ti ho visto in studio mentre si esibiva. Nella vita non hai ancora fatto qualcosa che ti permetta di essere meglio di lui. Se esci da qui e togli quella felpa, probabilmente non so se la gente dice “Ah ma quello è Mameli?“. Provi vergogna almeno per quello che hai fatto? […] Questo è un atteggiamento reiterato, veramente brutto Questo ragazzo credo condivida il suo sogno. L’hai trattato da superiore che non sei. Un professionista deve esserlo per come canta, balla e nella vita. Tu, in questo momento, sei un dilettante“. Cosa succederà nella puntata di oggi? Le polemiche andranno in scena ad Amici 2019?

