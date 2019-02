Mara Venier sta male: Domenica In a rischio?/ “Che botta ragazzi, ma sono ancora qua…”

Mara Venier rischia di saltare la puntata di domani di Domenica In? Il dubbio è sorto dopo che la conduttrice ha pubblicato una foto su Instagram dalla stanza di albergo in cui soggiorna a Sanremo. Nello scatto si è mostrata mentre si sottopone ad un ciclo di aerosol, poi nelle Instagram Stories ha mostrato le medicine con cui sta curando l’influenza. «Che botta ragazzi!», ha scritto Mara Venier. E gli hashtag utilizzati sono più eloquenti: influenza, mal di gola, senza voce e tosse sono le parole chiave. Subito l’allarme tra i fan: ci sarà per la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo 2019? «Ma sono ancora qua eh già», ha rassicurato Mara Venier intonando il motivetto con cui apre appunto il suo programma e che è tratto da una canzone di Vasco Rossi. Nel post coglie l’occasione per ringraziare il dottor Stefano Ferlito che si è preso cura di lei e poi saluta con un messaggio che spazza via ogni dubbio. «A domani con Domenica In dall’Ariston».

MARA VENIER STA MALE: DOMENICA IN A RISCHIO?

Nelle ultime ore era data in forse la presenza di Mara Venier nella tanto attesa puntata di Domenica In di domani pomeriggio. Ne aveva parlato in primis Alberto Dandolo su Dagospia. Si era subito parlato di problemi di salute tali che potrebbe saltare la conduzione della popolare trasmissione su Raiuno. Indiscrezioni che hanno allarmato i fan che hanno subito preso d’assalto le pagine social della celebre conduttrice. «Dandolo flash – si legge – Fermi tutti. In bilico la presenza di sora Mara Venier domani, sul palco dell’Ariston per Domenica In in Sanremo Edition. Zia Mara al momento è completamente afona, causa laringite acuta. Si presenterà? Ah, non saperlo…». Dopo ore di angoscia è arrivata Mara Venier a fare chiarezza sulle sue condizioni di salute. A poche ore dalla fine del Festival di Sanremo 2019 ha annunciato che è stata colta dall’influenza ma anche che domani ci sarà al timone del suo programma.





