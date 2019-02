Negrita, “I ragazzi stanno bene”/ Video: conquisteranno la top ten? “Vittoria difficile” (Finale Sanremo 2019)

Tornano tutti nuovamente in gara in questa ultima serata del Festival di Sanremo 2019 che proclamerà il vincitore di questa 69esima edizione. Grande ritorno dopo 16 anni è stato quello dei Negrita con “I ragazzi stanno bene”. La band festeggia i loro primi venticinque anni di carriera sul palco dell’Ariston, in gara al Festival di Sanremo 2019 con una canzone che risulta molto apprezzata dal pubblico a casa anche se le votazioni finora premiati. Nella prima serata del Festival di Sanremo, i Negrita si sono posizionati nella fascia gialla della classifica e, quindi, nelle posizioni centrali. Ricordiamo che si tratta di classifiche parziali, visto che quella vera e propria verrà svelata soltanto stasera nel corso della finalissima della kermesse canora. Non è andata bene, purtroppo, anche la seconda serata del festival.

LA CLASSIFICA DELLE PRIME SERATE DI SANREMO 2019

I Negrita hanno perso ancora posizioni nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Se nella prima, tra tutti e 24 i concorrenti, hanno conquistato un posto in fascia gialla , e quindi di metà classifica, nella seconda sono apparsi invece in fascia rossa e, quindi, tra gli ultimi. C’è da dire che nella seconda serata, la gara è stata tra 12 cantanti e non tra 24. Di fronte a questi primi risultati, il pubblico e soprattutto i fan dei Negrita sono scoraggiati e ritengono che la vittoria per la band sia molto difficile. “Meriterebbero davvero una svolta e un ritorno in altro ma, visti questi primi risultati, sarà impossibile” si legge tra i commenti del web. Clicca qui per vedere la seconda esibizione dei Negrita a Sanremo 2019

LE PAROLE DEI NEGRITA

Intanto, parlando della canzone portata a Sanremo 2019, i Negrita hanno specificato che: “È un cercare di evidenziare certe storture della società contemporanea, soprattutto italiana, che ci danno un po’ fastidio. – e ancora – È un brano di resistenza umana e di speranza“, spiega la band, che torna al Festival a distanza di sedici anni dalla sua prima partecipazione, quella del 2003 con “Tonight”. La vittoria è davvero un miraggio per i Negrita? Non tutto è ancora detto per la nota band.





