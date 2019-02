Nek, “Mi farò trovare pronto”/ Video: la Sala Stampa non lo premia… (Finale Sanremo 2019)

Tra i cantanti in gara in questa nuova edizione del Festival di Sanremo 2019 troviamo anche Nek. Il cantante, che l’ultima volta è salito sul palco dell’Ariston con “Fatti avanti amore”, è tornato quest’anno col brano “Mi farò trovare pronto” che, nel corso della prima serata si è classificato nella fascia Blu, quella dei brani nella parte alta della classifica totale. Grintoso, energico e potente, il sound che ha portato a Sanremo 2019 ha conquistato il pubblico a casa, così come il look sfoggiato in queste prime serate. Coerente con il suo stile, non veste elegantissimo ma sceglie un look più sportivo, firmato Dolce&Gabbana. Abbigliamento apprezzato dal pubblico a casa che, sul web, ne ha sottolineato “l’eterna giovinezza”.

CALO NELLA SECONDA SERATA DI SANREMO 2019

Ma se la prima serata è stata un trionfo per Nek, la seconda non è stata altrettanto positiva per il cantante. La classifica della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 – con i voti della Sala Stampa, il cui giudizio, quest’anno, influisce del 30% – stabilita su soli 12 cantanti, ha visto Nek in zona rossa, quindi, quella dei “peggiori”. Nella zona blu, che sarebbe quella positiva, sono finiti invece Daniele Silvestri, Arisa, Loredana Bertè e Achille Lauro, mentre in zona gialla, quella intermedia, troviamo Ex-Otago, Ghemon, Paola Turci e Il Volo. La presenza di Nek in zona rossa ha sollevato un bel polverone sul web, indignato per l’inaspettato calo del cantante dopo un esordio così positivo.

VITTORIA LONTANA PER NEK?

Pare infatti che, tra Nek, Il Volo e Achille Lauro, la Sala Stampa abbia preferito dare per buono il testo del rapper romano, facendo finire il suo brano ‘Rolls Royce‘ tra i migliori. Mossa che ha quindi penalizzato Nek, che potrebbe rischiare di concludere questo festival non nelle prime posizioni. Che sia quindi sempre più lontana per lui la possibile vittoria? Non è ancora detto, visto che tutto potrebbe stravolgersi nel corso della serata finale che si terrà questa sera, sabato 9 febbraio, su RaiUno. Di certo, il tifo per lui non mancherà!

