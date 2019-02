Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati/ Uomini e Donne, l’annuncio: “Abbiamo fatto molti errori”

Ora è ufficiale: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia nata a Uomini e Donne, visto che di recente avevano parlato di una brutta crisi, ma il peggio sembrava passato quando sono stati visti insieme in vacanza in montagna. Invece la situazione è degenerata al punto tale che è arrivata la rottura. «Purtroppo ultimamente le cose tra me e Nilu non sono andate nel migliore dei modi. Sono una persona abbastanza riservata, ed è per questo che non voglio entrare nei dettagli. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti proprio per questo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene», ha scritto l’ex corteggiatore nelle sue Instagram Stories. Giordano ha spiegato di aver deciso di scrivere questa lettera ai fan perché ha letto molte cattiverie sull’ormai ex fidanzata e su se stesso. «Ognuno ha le sue ragioni, ho fatto molti errori anche io e me ne assumo tutte le responsabilità. Per me Nilufar resterà sempre Nilufar».

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI SI SONO LASCIATI

Anche Nilufar Addati ha annunciato su Instagram la fine della storia d’amore con Giordano Mazzocchi. «La storia tra me e Giordano è finita. Non entrerò nei dettagli di quella che era la nostra vita privata perché non lo trovo giusto», ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne nelle sue Stories. «Siamo persone molto diverse, ci abbiamo provato ma non è andata. Abbiamo modi diversi di vedere l’amore e le relazioni, siamo in momenti diversi delle nostre vite, non ci siamo trovati», ha spiegato Nilufar. I primi scricchiolii erano emersi durante la partecipazione a Temptation Island Vip, quando la coppia ha rischiato la rottura, che è maturata ora. «Non è un momento facile, per niente, sto cercando di recuperare un po’ di serenità, ne ho bisogno». Infine, Nilufar Addati ha chiesto ai fan comprensione nei suoi confronti e nei riguardi dell’ormai ex fidanzato Giordano Mazzocchi visti i ripetuti attacchi ricevuti sui social in questi giorni, nei quali non avevano affrontato apertamente la loro crisi.

