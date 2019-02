Nino D’Angelo e Livio Cori, “Un’altra luce”/ Video, la coppia confinata in zona rossa (Finale Sanremo 2019)

Non c’è niente da fare, e ormai la sorte di Nino D’Angelo e Livio Cori a Sanremo 2019 sembra segnata. Pare infatti improbabile che i due cantanti napoletani possano ribaltare una posizione di classifica che in entrambe le serate in cui si sono esibiti, la prima e la terza, li ha sempre visti in zona rossa, l’ultima, quella di chi è in fondo. Peccato. Evidentemente Un’altra luce è un brano che pubblico di casa, critici e quant’altro non riescono a capire. Troppo difficile per Sanremo evidentemente, la bella dedica alla città di Napoli del veterano Nino D’Angelo e del rapper Livio Cori, il cui pezzo supera ogni standard e si propone come una delicata dedica dai sapori mediterranei, popolari, poetici. Forse Nino D’Angelo non è simpatico ai signori critici, e certamente l’audience di massa lo considera un relitto del passato. Almeno Livio Cori avrebbe dovuto suscitare qualche simpatia, visto che non è proprio l’ultimo venuto, uno in grado di comporre il brano colonna sonora della serie tv Gomorra, Surat e anche recitare dignitosamente nel ruolo di O Selfie, membro della gang dei Telebani. Uno nato nei Quartieri Spagnoli, impegnato nella scena rap napoletana, probabilmente la migliore in Italia, almeno i votanti campani avrebbe dovuto convincerli. E invece no.

IL MISTERO LIBERATO

Qualcuno sostiene che Livio Cori è il famigerato rapper Liberato, quello che non ha mai lasciato si vedesse il suo volto, che si aggira misteriosamente senza identità. La voce ha iniziato a circolare un anno fa, quando qualcuno aveva lasciato intendere che l’identità del cantautore misterioso sarebbe stata svelata durante la terza stagione della serie ispirata al libro di Roberto Saviano. Ma se di Liberato non se ne sono viste le tracce, è comparso Cori e questo ha destato più di un sospetto. Il mistero si è infittito quando prima delle conferme dei partecipanti, si diceva che Nino D’Angelo si sarebbe esibito con Liberato e poi invece è apparso Livio Cori. Ma lui ha smentito: “Stimo il progetto Liberato, è una bella cosa, stanno spaccando tutto, è un orgoglio per Napoli, però siamo due cose diverse. Io ho il mio progetto, lui ha il suo. Non mi piace questa cosa: se vi piace Liberato seguite la sua pagina, supportatelo. Supportate anche la mia pagina, ma ricordatevi che siamo due cose diverse”, ha detto lui alla stampa. “State certi che se pure lo fossi, non ve lo direi”.

L’EREDE DI NINO D’ANGELO?

Una frase quest’ultima che ha rilanciato i sospetti. E poi ci si è messo anche Nino D’Angelo che ha definito Liberato il suo erede: “Io giocavo con il suono degli anni Ottanta, pop, lui con quello dei suoi tempi: rap, trap, latin urban, house. Potrei dire che io mi nascondevo sotto il caschetto biondo come lui sotto il cappuccio, ma non è vero, lui non deve combattere contro i pregiudizi che ho subito io, Napoli, e l’Italia l’hanno accolto subito, non l’hanno trattato come un fenomeno di serie B, se non peggio, e ne sono contento”.

