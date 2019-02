Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 febbraio 2019: che weekend sarà?

PAOLO FOX, OROSCOPO DEL 9 FEBBRAIO 2019

Torna l‘oroscopo di Paolo Fox, il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Toro: Il fine settimana saranno due giornate in cui ci si sentirà molto forti e pieni di vita. Si è dei soggetti che non fanno problemi ad esporre i propri pensieri. In questa particolare fase della vita, vi sarà forse un cambiamento nel modo di essere. Nelle prossime settimane forse anche se qualcosa si sta modificando dentro c’è bisogno di un attimo di pausa. Sagittario: In questo momento ci si deve concentrare sull’amore anche perché per vivere questo sentimento è molto importante. Bisogna cercare più persone intorno. Forse qualcuno riuscirà a trasformare una passione in lavoro e questo sarebbe importante anche per far migliorare l’umore e far crescere la voglia di fare. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

PESCI SENSIBILI, SEGNI FLOP

Il Cancro litiga sempre più spesso, ma deve avere la forza di agire per evitare l’imbarazzo. Spesso si sente di vivere le cose con un po’ troppa pressione. La Bilancia ha un weekend strano e non facilissimo da gestire. Forse è il caso di essere obiettivi e di cercare di analizzare le cose con un minimo di attenzione ai particolari. Se si fanno le cose bene arrivano i risultati. I Pesci sono fin troppo sensibili e finiscono per scottarsi di fronte a persone che magari si approfittano dei suoi lati deboli. Attenzione a vivere troppo di fretta e a farsi travolgere dalle situazioni. I Gemelli si trovano di fronte a un periodo di profondo cambiamento che può portare a prendere delle decisioni non sempre facili. Attenzione ad esagerare perché si rischia davvero di avere dei problemi non indifferenti da gestire. Presto arriverà una crescita molto interessante, ma per ora forse è meglio riposare ed evitare di fare degli sforzi che possono compromettere anche il fisico.

CAPRICORNO VOGLIA DI AGIRE, SEGNI AL TOP

Voltiamo decisamente pagina e soffermiamoci sui segni top dell’oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete questo sarà un weekend davvero molto positivo, con una crescita esponenziale dal punto di vista sentimentale. Si possono coltivare delle cose interessanti per cercare di essere sempre molto favoriti sotto diversi punti di vista. Il Leone è forte e sta vivendo una crescita interessante. Cambiare a volte può portare a migliorare se si sceglie la strada giusta per raccogliere successi. L’Acquario vive un weekend davvero molto interessante sotto diversi punti di vista. Si devono affrontare le difficoltà personali con ottimismo cercando di essere anche un minimo positivi. Attenzione ad esagerare, si corre il rischio di arrivare a commettere degli scivoloni. Il Capricorno ha voglia di agire e di andare a trovare delle risposte. Forse è il caso di prendere una decisione e riuscire così a raggiungere un risultato. Presto potrebbero arrivare delle risposte che magari neanche ci si aspettava prima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA