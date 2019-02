Patrizia Vacondio/ La moglie di Nek protagonista della sua canzone? (Sanremo 2019)

Tra le mogli più famose degli artisti di Sanremo 2019 c’è sicuramente Patrizia Vancondio, che è convolata a nozze con Nek. “Stare con te o non stare con te è la misura (anche) del mio tempo“, scrive la donna sui social parlando del suo grande amore. Ovviamente quello che la unisce al marito, con cui si mostra nello scatto, impegnata in un bacio carico di emozioni ed una passione che non ha mai fine. L’artista dagli occhi di ghiaccio sarà fra i presenti al Festival di Sanremo 2019 e sul palco della kermesse salirà forte di quella relazione che dura ormai da anni e che ha permesso ad entrambi di convolare a nozze. “Siete due cuori e una capanna“, dice una ammiratrice sui social invitando la coppia a farle visita e realizzare così un suo sogno nel cassetto. Clicca qui per guardare la foto di Nek e della moglie Patrizia Vacondio. Ad animare le giornate di Patrizia non è solo il forte sentimento che la lega a Nek, sul palco del Festival 26 anni dopo il suo primo debutto musicale, ma anche la sua “polpette”. Ovvero le due figlie Martina e Beatrice, la prima avuta da un’altra relazione ed oggi quindicenne. E poi la cucina, il pilates e la fede, per un intreccio che la rende una compagna insuperabile. Molto più di una compagna di vita o di una moglie, ma un’alleata e complice, una musa da cui Nek non riesce a staccarsi. Il cantautore lo ha già dimostrato quattro anni fa, quando con la sua Fatti avanti amore è riuscito non solo a raccontare la loro unità, ma ha anche sfiorato la vittoria a Sanremo, classificandosi però solo secondo.

Patrizia Vancondio: l’amore con Nek è sempre più forte

L’incontro fatale fra Nek e Patrizia Vancondio avviene oltre 20 anni fa, quando i due rimangono folgorati da Cupido e decidono infine di fare il grande passo del matrimonio. 19 anni di unione come marito e moglie da festeggiare il prossimo maggio, per quella favola che spingerebbe entrambi, ancora oggi, a dire “mille volte sì”. Lo dice la stessa Patrizia l’anno scorso sui social, in occasione del loro nuovo anniversario. E non ci sono dubbi sul fatto che sia proprio così, soprattutto se si pensa che la moglie di Nek ha dovuto superare uno scoglio non indifferente per difendere la sua relazione. Una piccola tentazione infatti che ha spinto l’artista a tradire il suo grande amore, non è riuscita comunque a scalfire il loro rapporto. Nek del resto non ne ha mai fatto mistero, ricorda Elle, forte di quella sincerità che ha evidentemente colpito la consorte. Il perdono non deve essere stato semplice per Patrizia, ma ha avuto di sicuro più peso del rancore e del risentimento, una volta messo tutto sulla bilancia. Non ci sono dubbi sul fatto che Nek sia innamoratissimo della moglie e che sia altrettanto amato. Anche per questo ha deciso di accendere una luce su quel lato oscuro che ad un certo punto della sua vita lo ha avvolto, facendolo crollare. “Bianchi come la neve”, scrive infatti Patrizia sui social qualche giorno fa, in occasione di una gita in montagna con la sua altra metà del cielo. Clicca qui per guardare la foto di Nek e Patrizia Vacondio.

Un dolce bacio

Sulla neve insieme





