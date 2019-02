Patty Pravo e Briga, “Un po’ come la vita”/ Video: in caduta dalla zona gialla a quella rossa (Sanremo 2019)

Patty Pravo con quel che qualcuno ha definito il suo “toy boy”, il rapper Briga, precipita dalla zona gialla conquistata nella prima serata alla zona rossa della terza serata di Sanremo 2019. Non è una bella cosa per l’ex regina della canzone italiana, ma essere onesti la sua esibizione è alquanto inquadrabile e il brano “Un po’ come la vita” ben poca cosa. Non l’ha salvata neanche l’incontro casuale (o era preparato come tutto al festival di Sanremo?) con la collega di decenni fa che si trovava in quel momento sul palco come ospite, Ornella Vanoni, abbastanza commovente con tanto di bacio sulla bocca dietro le quinte come si vede da un video, tra due “sopravvissute” di epoche preistoriche della musica italiana. Il fatto però che sia scesa dalla seconda posizione alla terza non esclude un recupero, anche se difficilmente, anzi diremmo impossibile, possa aspirare al podio, fors’anche in terza posizione. E’ del tutto fuori luogo in questo festival bizzarro, che ha un po’ rivoluzionato la concezione dello stesso: troppi nomi legati alle nuove generazioni e che si stanno infatti beccando un bel po’ di voti. Non è più tempo a Sanremo per questi reperti del passato, almeno avessero a disposizione canzoni di alto livello, ma non è proprio il caso di Patty Pravo.

PATTY PRAVO, GLI INSULTI E IL BACIO SULLA BOCCA

Tutto questo non giustifica il comportamento di certi personaggi suoi colleghi, se è vero quello che ha riportato il sito Dagospia, che peraltro non rivela il nome di questa antipatica “collega vip” come viene definita. Secondo quanto riporta il sito, durante la prima serata, qualcuna l’avrebbe apostrofata così: “Ma come si è conciata Nicoletta? Sembra una nana rasta cinese!“. Ma la Patty si è consolata con l’amica Ornella Vanoni. Dopo aver infranto il regolamento di Sanremo, che proibisce ogni tipo di contatto tra gli artisti in gara e gli ospiti per evitare di condizionare le preferenze del pubblico, le due icone della musica italiana hanno celebrato la loro amicizia dietro le quinte. Patty Pravo è con Briga, e il giovane autore le chiede: «Patty, non me la presenti?». La Vanoni chiede: «E lui chi è?». «È Briga, è un brigante» – ha risposto Patty Pravo. Poi, il bacio.

CLICCA QUI PER VEDERE LA SECONDA ESIBIZIONE DI PATTY PRAVO E BRIGA A SANREMO 2019



© RIPRODUZIONE RISERVATA