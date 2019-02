Sanremo 2019, scaletta finale/ Cantanti e ospiti: l’arrivo di Eros Ramazzotti e Luis Fonsi

La serata finale del Festival di Sanremo 2019 è arrivata. Oggi, sabato 9 febbraio, alle 20.35 su Raiuno, Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio conducono la quinta ed ultima serate della 69esima edizione della kermesse musicale italiana più famosa al mondo. Il secondo Festival targato Baglioni si accinge a salutare il pubblico che ha risposto positivamente allo spettacolo offerto. Come sempre, la serata dei duetti è piaciuta tantissimo ai telespettatori, mettendo d’accordo fans e critici. Nonostante gi ascolti di quest’anno siano inferiori rispetto a quelli dello scorso anno, il Festival di Baglio è stato un successo della Rai. Per completare il tutto, la serata finale regalerà ancora non solo emozioni, ma anche tanta musica italiana. Anche la serata finale sarà visibile in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay. La kermesse sarà poi seguita anche da RadioRai con Rai Radio Due. Anche la diretta radio potrà essere seguita in streaming su RaiPlayRadio.

SANREMO 2019: GLI OSPITI DELLA SERATA FINALE

Grandi ospiti anche per la serata finale del Festival di Sanremo 2019 che avrà i suoi rappresentati in due veri big della musica italiana. A 35 anni dalla sua vittoria al Festival tra le Nuove Proposte con Terra Promessa, torna sul palco del Teatro Ariston come super ospite. Lo aveva già fatto nel 2016 durante il Festival di Carlo Conti. Questa sera, però, non sarà da solo. con lui, infatti, ci sarà una vera star internazionale che, con Despacito, su You Tube, ha raggiunto quasi i 6 miliardi di visualizzazioni. I due artisti hanno unito le forze duettando sulle note di Per le strade una canzone, contenuto nell’album Vita ce n’è. Tra gli ospiti di questa sera anche Elisa che torna all’Ariston dopo aver vinto nel 2001 con la canzone Luce (tramonti a nord est).

I 24 CANTANTI IN GARA AL FESTIVAL

Dopo la serata dei duetti, tutti i 24 cantanti in gara tornano ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston. La scaletta ufficiale della serata finale ancora non c’è. Nel corso della finale, però, il pubblico avrà la possibilità di riacoltare tutti i brani che si contendono la vittoria. Ecco tutti i cantanti e le canzoni in gara in ordine alfabetico: Achille Lauro con Rolls Royce; Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte; Arisa con Mi sento bene; BoomDaBash con Per un milione; Daniele Silvestri con Argento vivo; Einar con Parole nuove; Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood; Ex-Otago con Solo una canzone; Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta; Francesco Renga con Aspetto che torni; Ghemon con Rose viola; Il Volo con Musica che resta; Irama con La ragazza con il cuore di latta; Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me; Mahmood con Soldi; Motta con Dov’è l’Italia; Negrita con I ragazzi stanno bene; Nek con Mi farò trovare pronto; Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce; Paola Turci con L’ultimo ostacolo; Patty Pravo con Briga con Un po’ come la vita; Simone Cristicchi con Abbi cura di me; Ultimo con I tuoi particolari; The Zen Circus con L’amore è una dittatura.

COME SI VOTA? IL REGOLAMENTO DI SANREMO 2019

Per la serata finale del Festival di Sanremo 2019 si vota ancora con lo stesso meccanismo: televoto (vale il 50%), sala stampa (vale il 30%) e giuria degli esperti (vale il 20%) formata dal compositore Mauro Pagani (che è anche il presidente), Ferzan Özpetek (regista e scrittore), Camila Raznovich (conduttrice televisiva), Claudia Pandolfi (attrice), Elena Sofia Ricci (attrice), Beppe Severgnini (giornalista e opinionista), Serena Dandini (conduttrice televisiva) e Joe Bastianich (imprenditore e conduttore televisivo). Al termine di tutte le 24 esibizioni, sarà stilata una prima classifica. I tre cantanti più votati torneranno ad esibirsi; sarà così riaperto il televoto e solo alla fine della nuova sessione sarà eletto il vincitore del Festival di Sanremo 2019.



