Selvaggia Roma, ex di Francesco Chiofalo/ “Mi maltrattava”, oggi felice grazie a Luca Muccichini (Verissimo)

Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, da qualche tempo è tornata a sorridere al fianco di Luca Muccichini. Molto attiva sui social ed in particolare su Instagram grazie ai suoi consigli su svariati prodotti destinati soprattutto ad un pubblico femminile, Selvaggia di recente è stata coinvolta in una lunga polemica, in concomitanza con l’operazione al cervello per la rimozione del tumore che ha coinvolto il suo ex, il celebre “lenticchio” con il quale la storia d’amore era terminata dopo l’esperienza a Temptation Island. Mentre Chiofalo ha dichiarato nell’intervista a Verissimo di non aver amato nessuna altra donna dopo Selvaggia, quest’ultima è invece tornata ad essere serena accanto a Luca, che proprio nell’ultimo periodo ha preso le sue difese. La Roma, infatti, è stata accusata di aver peccato di eccessiva insensibilità di fronte alla tragedia che ha travolto il suo ex fidanzato, accuse alle quali l’influencer ha replicato con forza in un’intervista rilasciata al settimanale Spy. “Il mio passato sentimentale racchiude una grande sofferenza, è il motivo per cui mi sono voluta dissociare il più possibile da lui. Ho subito bugie di ogni tipo, umiliazioni, minacce e infedeltà”, aveva commentato in quell’occasione motivando così la mancanza di messaggi di conforto rivolti a Chiofalo in un momento per lui molto delicato.

SELVAGGIA ROMA: DI NUOVO INNAMORATA DOPO FRANCESCO CHIOFALO

La storia d’amore tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo sarebbe terminata, secondo il racconto dell’influencer proprio a causa della violenza di lui. “Mi maltrattava. Più volte mi è stato consigliato di sporgere denuncia. Ogni volta che intervenivano le forze dell’ordine, non sono mai riuscita a denunciarlo e ho sempre preferito rimanere in silenzio”, aveva rivelato tra le pagine del settimanale di gossip, spiazzando tutti. Nella stessa occasione aveva accusato lei stessa Chiofalo di aver voluto fare troppo la vittima continuando a marciare sulla storia del tumore al cervello che, sempre a sua detta, era nota già da tempo. Anche il fidanzato Luca Muccichini aveva preso le difese della ragazza apertamente attraverso alcune storie su Instagram. I due condividono molti momenti di vita comune attraverso i social con i loro migliaia di follower, confermando in diverse occasioni i rispettivi sentimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA