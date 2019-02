Tish al serale/ Dall’addio ad Alberto Urso alla fase finale: per Rapino è la nuova Emma Marrone? (Amici 2019)

E alla fine sembra proprio che Tish avrà il posto che merita al serale di Amici 2019. La puntata in onda oggi pomeriggio è stata già registrata nei giorni scorsi ed è facile scoprire che alcune anticipazioni sono già venute fuori compreso il fatto che la bella rossa sembra che approderà davvero al serale di questa edizione con almeno due mesi di anticipo. Proprio tra una sfida a squadre e l’altra, la bella cantante ha avuto modo di sostenere l’esame per il serale visto che si è presentata davanti alla commissione con una media del 9 o poco più. Prima di farla cantare e di rispondere alle domande dei professori, secondo quanto riporta il Vicolo delle news, Tish si è raccontata un po’ su richiesta di Maria De Filippi e, in particolare il fatto che arrivare al serale di Amici 2019 per lei significherebbe portare a termine qualcosa visto che nella vita non lo ha mai fatto forse per poco interesse in tutto tranne che per la musica.

LE PAROLE DI CHARLIE RAPINO

La storia dei puntini sotto gli occhi che, lo ricordiamo, non sono tatuaggi, è poi un altro dei temi che Tish affronterà prima di sostenere l’esame ad Amici 2019. La giovane racconta che quando aveva 14 anni amava truccarsi molto ma poi ha capito di avere bisogno di qualcosa di originale e che fosse solo sua ed è per questo che ha puntato per dei puntini al lato degli occhi. Quando le hanno copiato questa idea, però, ha deciso di farseli proprio sotto gli occhi e, fino a questo momento, nessuno lo ha fatto. L’esame sarà composta da tre step e nel primo toccherà a Quaglia, direttore artistico della Sony, chiederle la prima esibizione sulle note di “Bird set free” restando colpito da quello che sente. Pietro Zanotti e Charlie Rapino le chiederanno gli altri brani e porteranno a conclusione l’esame e proprio quest’ultimo userà per lei lo stesso slogan usato per la Marrone nell’edizione in cui vinse Amici.

LA FINE DELLA “STORIA” CON ALBERTO URSO

Nelle scorse settimane Tish non ha vissuto un momento facile non per via del suo lavoro nella scuola di Amici 2019 ma per la sua vita privata. In molti hanno notato il suo avvicinamento ad Alberto Urso quando il cantante è entrato nella scuola ma qualche tempo dopo, soprattutto dopo Natale, sembra che tutto si sia arenato. La questione è peggiorata perché i due non solo non si sono mostrati più insieme sui social ma anche nella scuola la tensione era tangibile tanto da finire sotto la lente dei professori che in sala prova, nel momento del duetto della settimana, hanno notato che tutto si era rovinato. La decisione conclusiva è arrivata la settimana scorsa quando Tish e Alberto Urso sono stati separati e la rossa ha cambiato squadra. Adesso Tish sembra più propensa a passare il suo tempo con Alvis e Mameli mentre Alberto ha legato con Miguel e sembra molto concentrato sulla sua carriera e il suo percorso nella scuola. Un giorno scopriremo cosa è successo?



