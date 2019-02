Tony Effe, fidanzato Taylor Mega/ In concerto con la Dark Polo Gang: “Mi sto tenendo in forma” (Verissimo)

All’anagrafe Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe. Il rapper romano classe 1991 si fa chiamare anche “Il Fantino” ed è conosciuto anche per essere il fidanzato di Taylor Mega, ospite oggi di Verissimo. Una figura poliedrica, perché prima di fare il trapper e di diventare membro della Dark Polo Gang è stato anche attore. Nicolò ha recitato infatti in varie fiction, serie tv e film. Ha avuto un ruolo da protagonista in “Tutti per uno”, in cui ha interpretato un bambino chiamato proprio Tony. La Gang è nata nel 2014, due anni dopo ha pubblicato un album intitolato “Crack Musica” in collaborazione con Arturo Bruno, ex componente della band: ha infatti lasciato il gruppo per intraprendere la carriera solista. Di Tony Effe ha parlato anche Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti, in un’intervista a Esquire. «Tony Effe della Dark Polo Gang è l’anti-me, no? Però lui è cool, io non potrei mai vestirmi così. Quello è il buon gusto, mettere delle cose e saperle portare».

TONY EFFE: “MI STO TENENDO IN FORMA”

Tony Effe intanto si prepara per portare al Fabrique di Milano il rap scorretto della Dark Polo Gang con Dark Wayne/Wayne Santana e Dark Pyrex/Prynce Pyrex. Le loro canzoni fanno discutere per il linguaggio sessista e volgare, non certo per le atmosfere cupe del rap. La chiave forse sta nel non prenderli sul serio, ma per quelli che sono: persone che si fanno sberleffo della musica e del politicamente corretto, oltre che di paure e ansie. In certi casi ci vanno giù pesante, ma il risultato è così caricaturale che si può arrivare a ridere del loro politicamente scorretto. L’ultima canzone è “Gang shit”, uscita il primo febbraio. È stata incisa insieme a Capo Plaza che le ha dato un flow inconfondibile. Sull’onda del successo dell’ultimo disco, Trap lovers, Tony Effe e la sua Dark Polo Gang sarà oggi al Fabrique di Milano. «Faremo tracce vecchie e nuove», ha detto nelle sue ultime Instagram Stories. Inoltre, ha assicurato ai suoi fan che si è «tenuto in forma» in questi ultimi giorni. Nel video ad esempio beve del succo alla mela.

L’AMORE CON TAYLOR MEGA

La storia tra Tony Effe e Taylor Mega è cominciata da qualche mese, e pare grazie ad un messaggio social a cui l’influencer inizialmente non aveva risposto. «Poi un giorno ho deciso di mettere mi piace ad una sua foto, e ora non ne posso fare a meno». La ragazza, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi 2019, ha ammesso di non ascoltare la trap, ma di essere rimasta colpita dal rapper. Lo ha descritto come «un bel ragazzo, molto virile» che non perde tempo a «pettinarsi e a farsi selfie». I due non hanno faticato a trovare sintonia: «Lui è un vero maschio, ma mi ha fatto innamorare anche con la sua dolcezza infinita». Anche se stanno insieme da poco, Taylor Mega parla già di amore tra lei e Tony Effe. Lo ha fatto nell’intervista a Diva e Donna: «Non vivo senza sesso. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner. Di Tony mi sono innamorata anche per questo. Tiene ben il ritmo. Il sesso mi piace in tutte le sue sfumature, anche le più estreme».



