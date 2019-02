Ultimo, “I tuoi particolari”/ Video: “È molto impegnativo scrivere una canzone d’amore” (Finale Sanremo 2019)

Ultimo torna in gara a Sanremo 2019 con “I tuoi particolari“. A distanza di un anno dalla vittoria nella categoria Nuove Proposte con il brano “Il ballo delle incertezze“, il cantautore romano si è conquistato la promozione nella categoria big del Festival dove presenta una canzone d’amore dal sapore dolce e malinconico. “I tuoi particolari” è una canzone d’amore dedicata ad una relazione finita, ma che ha lasciato il segno. Un testo molto intimo e personale che il cantante ha deciso di portare proprio sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo: “Cerco sempre di portare le piccole cose in grandi platee, è la cosa che mi piace di più, spero di riuscirci anche stavolta facendo notare i particolari di tante relazioni a persone che prima di questo brano non si rendevano conto di avere” ha raccontato ai microfoni di Radio Italia. Clicca qui per l’analisi del testo de “I tuoi particolari” di Ultimo a Sanremo 2019

Ultimo: “I tuoi particolari” è per la ex ragazza

Durante un’intervista Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha raccontato che “I tuoi particolari” è dedicato alla sua ex ragazza Federica Lelli. “Ho perso l’amore per colpa degli impegni, il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita” ha dichiarato il cantautore romano in gara a Sanremo 2019. Oggi che è single, il cantante sente la nostalgia di tante piccole cose che durante la sua storia gli davano quasi fastidio proprio come ha raccontato nel testo della canzone: “All’inizio del testo dico che mi manca la sua voce che al mattino mi faceva ‘bu’, una cosa che mi faceva arrabbiare quando stavamo insieme e che ora mi manca terribilmente“. Una cosa è certa cantare d’amore non è sempre facile, ma Ultimo è in grado di farlo sempre in maniera originale e profonda. La canzone sanremese di Ultimo ha convinto il pubblico che lo ha sempre premiato posizionandolo nella zona blu della classifica, dopo le sue esibizioni.

Ultimo: “Ho fatto pochissime canzone d’amore”

Durante un’intervista rilasciata a RadioItalia, Ultimo ha raccontato quanto sia difficile ed impegnativo scrivere una canzone d’amore: “È molto impegnativo scrivere una canzone d’amore trattando argomenti che vivi tutti i giorni e cercando un modo originale per farlo. Ho fatto pochissime canzoni d’amore, questa è una di quelle e parla di una relazione finita mettendone in risalto dei dettagli: è una cosa che mi sentivo di fare, punto“. Non solo, il cantautore romano ha anche precisato: “penso che non si debba per forza fare un brano impegnato per essere impegnati“. Il cantante ha anche raccontato cosa l’abbia spinto a parlare di cucina nel testo del brano: “dico: ‘è da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te’. Mi piaceva questa idea e mi è successo davvero: tante volte mangio da solo, metto un piatto come prima e lo lascio vuoto“.

