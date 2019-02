Uomini e Donne/ Giulia De Lellis svela nuovi dettagli della scelta di Teresa Langella (Trono Classico)

Manca ormai meno di una settimana alla prima puntata dello speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta dei tronisi. E, come è ormai ben noto, si inizierà da Teresa Langella, che dovrà svelare chi tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi è la sua scelta. Intanto continuano ad arrivare nuove anticipazioni e curiosità su quello che vedremo venerdì in prima serata su Canale 5. A svelarle in anteprima al Magazine di Uomini e Donne nuove indiscrezioni è Giulia De Lellis, che si occuperà del look dei protagonisti. “Teresa la immagino come una principessa, vestita con un abito elegante quasi regale, degno di una serata che ricorderà per sempre. – racconta l’ex corteggiatrice, che ancora svela – Un abito sicuramente lungo che valorizzi la sua altezza e le sue splendide forme, realizzato con tessuti pregiati e di qualità. L’abito è molto importante, è quel valore aggiunto che aiuta a sentirsi adeguati e sicuri di sé.”

GIULIA DE LELLIS SVELA I DETTAGLI DELLA SCELTA DI TERESA

Giulia De Lellis non ha pensato soltanto all’abito che Teresa Langella indosserà nel corso della sua scelta a Uomini e Donne ma anche a tutti gli altri particolari. “Il trucco invece non andrà in abbinamento al suo abito, ma alla sua carnagione, utilizzeremo i colori caldi della terra che esalteranno la sua bellezza. – ammette la De Lellis al Magazine, per poi aggiungere – Al contrario del trucco, l’acconciatura sarà pensata in funzione dell’abito, quindi non posso rivelarvi troppo!” Dettagli, quelli svelati da Giulia, che non fanno che accrescere la curiosità del pubblico di Uomini e Donne. Teresa sceglierà Andrea o Antonio? Cosa accadrà in villa e come andrà a finire la festa di fidanzamento? Lo scopriremo venerdì 15 febbraio.

