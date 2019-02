Uomini e Donne / Pioggia di critiche per Ida Platano: “Ha mentito, ora basta!” (Trono Over)

Solo poche settimane fa, Ida Platano ha deciso di tornare a Uomini e Donne, pronta a rimettersi in gioco e trovare l’amore. Sembrava essere un capitolo chiuso, o quasi, quello con Riccardo Guarnieri ma le ultime puntate del trono Over di Uomini e Donne hanno palesato che la situazione è ben diversa da così. Ida ama ancora molto Riccardo che, invece, sta conoscendo altre donne e ha del tutto chiuso con lei. Ciò che è accaduto tra loro nelle ultime puntate ha però scatenato il pubblico di Canale 5 e, stavolta, non contro Riccardo, bensì contro Ida. La “scenata di gelosia” della Platano proprio non è piaciuta al pubblico, che ha trovato il suo comportamento davvero eccessivo e le motivazioni del suo ritorno a Uomini e Donne non veritiere. Tantissimi, infatti, i commenti critici che è possibile leggere sui social dedicati al programma.

FIUMI DI CRITICHE PER IDA PLATANO

“Ma Ida è tornata a Uomini e Donne per piangere ancora per Riccardo e sperare che si impietosisca o per trovare davvero un uomo?” scrive una telespettatrice di Uomini e Donne di fronte alla scena. E c’è chi, invece, scrive cose ancora più forti: “Io non so come una donna che ha un attività, un figlio a fare certe figuracce.. È patetica e penosa. Ma cos’è tornata a fare? Le sceneggiate? Ma vergognati Ida. Le cose sono chiare.” C’è chi, infine, sottolinea come Riccardo abbia il diritto di continuare il suo percorso e, quindi, di conoscere altre donne dopo mesi dalla rottura con Ida: “Riccardo può aver sbagliato, ma almeno ha avuto le palle di conoscere altre donne ed essere sincero come oggi con lei! Se lei non è pronta è libera di non partecipare al programma!”

