Valentina Ragnoli, fidanzata di Einar/ “Sto partendo per Sanremo, non rinuncerò mai a noi”

Valentina Ragnoli, fidanzata di Einar, giunge a Sanremo per la serata finale del Festival. Dopo aver sostenuto il fidanzato da casa durante le prime serate dela kermesse musicale, la giovane influencer ha deciso di raggiungerlo per la finalissima che decreterà il vincitore. Innamorata e orgogliosa del fidanzato, Valentina Ragnoli non ha voluto perdere quella che è decisamente la tappa più importante della giovane carriera di Einar che, partito da autodidatta, dopo la partecipazione ad Amici, è riuscito a realizzare il suo sogno. Il merito va non solo al talento indiscusso di Einar, ma anche a Valentina Ragnoli che è stata brava ad accettare le varie scelte del fidanzato, lasciandogli il tempo per affrontare tutti i suoi impegni. Innamoratissima del suo Einar, su Instagram Stories, ha così annunciato la partenza per la città ligure.

VALENTINA RAGNOLI, FIDANZATA DI EINAR: “NON RINUNCERO’ MAI A NOI”

Molto seguita sui social, Valentina Ragnoli ha giustificato la sua assenza alle followers rivelando di essere stata impegnata per preparare la partenza per Sanremo. La fidanzata di Einar, infatti, partita per la città del Festival per sostenere da vicino il fidanzato dopo avergli fatto un grosso in bocca al lupo su Instagram. Con una serie di foto, l’influencer marca il territorio avvisando le pretendenti di Einar che, però, ha occhi solo per lei. “Non rinuncerò mai a noi”, scrive la Ragnoli che, dopo essere rimasta accanto al cantante nei momenti più difficili, vuole godersi anche il periodo magico che sta vivendo. Valentina, dunque, sarà la prima fan durante la finale di Sanremo 2019 e sicuramente chiederà l’aiuto delle sue followers anche per sostenerlo con il televoto.

