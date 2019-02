Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 9 febbraio: Silvia Toffanin snobba Sanremo e punta su Francesco Chiofalo

E’ la settimana sanremese questa ma Canale 5, come ormai fa da anni, ha deciso di snobbare la kermesse. Possibile che un programma di gossip e spettacolo come Verissimo (o Pomeriggio 5 o Mattino 5) debbano fare finta che Sanremo non esista? Sicuramente il pubblico non sarà indirizzato su Rai1 se i programmi di Canale 5 parlano della kermesse ma questo non sembra importante ai vertici del Biscione e nemmeno a Silvia Toffanin che, snobbati cantanti e ospiti, si concentrerà sui soliti noti compresa la promozione del nuovo film di Luca Argentero. Sarà proprio l’uscita del film “Copperman”, una favola moderna per adulti, a portare l’attore al cospetto di Silvia Toffanin per parlare della sua vita privata, della sua carriera e, soprattutto, del film in cui presta il volto ad Anselmo “un supereroe senza gli effetti speciali delle super produzioni mondiali, ma molto emozionante il cui vero super potere è quello che ha nel suo cuore“. Un racconto forte ed emozionante, caratteristiche che da sempre rendono diverso il cinema italiano, almeno quello fatto bene.

FRANCESCO CHIOFALO E IL SUO TUMORE

Altra storia per Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island, sarà in studio per parlare del dramma che ha tenuto i fan con il fiato sospeso e ha alzato un vero e proprio polverone social a cui lui stesso ha messo fine chiedendo rispetto per lui e per la sua ex fidanzata, Selvaggia Roma. Proprio quest’ultima, all’epoca della rivelazione del tumore, aveva lasciato intendere che la cosa era già nota e che lui forse ci stava marciando un po’ su. Oggi tra lacrime e repliche, il romano racconterà quello che ha passato prima di Natale e, soprattutto, la paura per l’intervento che avrebbe potuto ucciderlo o, addirittura, lo avrebbe fatto portando per sempre i segni di terribili conseguenze. Per fortuna quei momenti sono finiti visto che l’intervento è riuscito perfettamente e Francesco, a parte il lavoro in palestra, è tornato alla sua vita di sempre in attesa di dirsi completamente guarito. Lo dirà ufficialmente oggi in tv nel salotto di Silvia Toffanin?

LE RIVELAZIONI DI TAYLOR MEGA

Tra gli ospiti della giornata ci sarà anche Taylor Mega. La bella influencer è la prima eliminata ufficiale de L’Isola dei Famosi e oggi sarà in studio in veste di ex naufraga nello spazio dedicato al reality condotto da Alessia Marcuzzi. Non solo Taylor Mega racconterà della sua settimana sull’Isola ma anche di tutto quello che in quei giorni è venuto a galla e l’ha travolta. In particolare, l’influencer tornerà al famoso video dell’annuncio del ritiro in tre settimane ma anche ai problemi di dipendenza che ha rivelato di aver affrontato e superato da sola. Dalla droga alla depressione e alle crisi di panico, tutto questo avrà finalmente delle risposte precise e reali nel salotto di Verissimo? Ci sarà anche largo alla sua vita privata e al suo rapporto con Sfera Ebbasta ma anche per la sua professione. L’appuntamento è fissato per le 16.00 su Canale 5, subito dopo Amici di Maria De Filippi.



