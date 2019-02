Vincenzo di Primo al serale/ La new entry promossa all’esame tra le lacrime (Amici 2019)

Vincenzo di Primo è uno degli ultimi arrivati ad Amici 2019 e ha già spiccato il volo. Proprio nella puntata di Amici 2019 che andrà in onda oggi pomeriggio, il ballerino non solo otterrà grandi soddisfazioni e complimenti ma anche la tanto amata felpa verde che gli consentirà l’accesso al serale. Insieme a lui anche Tish oggi avrà la promozione all’ultima fase del programma e non mancheranno gli abbracci, gli sguardi poco sinceri ma, soprattutto, le lacrime del ballerino. Secondo quanto riporta il Vicolo delle News, sembra proprio che il ballerino avrà modo di commuoversi sulle note di Fabrizio Moro e della sua L’eternità, la canzone scelta da Veronica Peparini per una delle sue coreografie, la stessa che oggi Vincenzo di Primo ballerà nel terzo step del suo esame su richiesta di Nancy Berti che lo promuoverà. Secondo il giudice Vincenzo di Primo ha dimostrato la sua versatilità e questo basta per permettergli l’accesso diretto al serale di Amici 2019.

L’ESAME DI VINCENZO DI PRIMO

Nella nuova puntata di Amici 2019 in onda oggi ma registrata già nei giorni scorsi, anche Vincenzo di Primo si presenterà davanti alla commissione per sostenere l’esame di accesso al serale in virtù della sua ottima media. Il giovane è appena arrivato nel programma ma ha già ottenuto una promozione e oggi scopriremo come visto che il ballerino affronterà il suo esame davanti ad Emanuel Lo, Francesca Barnabini e Nancy Berti. In un primo momento Maria de Filippi lo farà parlare un po’ di se e della sua passione per il ballo iniziata quando lui aveva solo dieci anni, ma anche della voglia di affrontare ogni tipo di danza e di studio. Solo l’incontro con la direttrice dell’Opera di Vienna gli ha cambiato la vita e sul palco di Amici 2019 lo dimostra continuamente. Nel suo esame si è esibito in moderno ma anche nelle coreografie di classico e della Celentano con buona pace dei presenti che non potranno far altro che confermare la bravura del ballerino arrivato un paio di mesi fa nella scuola.

CHI E’ VINCENZO DI PRIMO?

Per quelli che oggi guarderanno la puntata di Amici 2019 sarà il terzo concorrente ad accedere al serale ma per chi non conoscesse ancora Vincenzo di Primo e le sue origini, ecco alcuni delle sue caratteristiche. Vincenzo è un ballerino siciliano di 21 anni e già all’età di 14 anni studiava alla Vienna State Opera Ballet Academy. Lui stesso in un’intervista a danzaeffebi ha spiegato: “Sono nato a Bronte, un piccolo paese in provincia di Catania. Studiavo in una scuola privata, Les Ballets. Devo ringraziare la mia insegnante che mi ha dato la possibilità di farmi notare dalla direttrice della Vienna State Opera Ballet Academy che mi ha dato una borsa di studio che mi ha permesso di trasferirmi in Austria”. Vincenzo ha sofferto tanto per la musica e la danza ma adesso sembra che i suoi sacrifici saranno ripagati ad Amici 2019.



