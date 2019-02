Vincenzo Mollica/ “Le mani che tremano? Ho il Parkinson e sono quasi cieco, ma continuo a sperare”

Un glaucoma ha mangiato a Vincenzo Mollica il 95 per cento del suo nervo ottico. Quell’occhio destro a cui si è affidato nella sua vita ora lo sta tradendo. Sì, perché dal sinistro non ci ha mai visto. «Un’uveite che mi colpì da piccolo, seguita da un’iridociclite plastica». Nonostante la cecità quasi completa, continua il suo lavoro di inviato del Tg1, ma negli ultimi tempi in molti si sono preoccupati della sua salute anche perché hanno notato evidenti tremori (come si evince anche dalla sua ultima intervista). «Le mani che tremano? Quello è il morbo di Parkinson. Non mi faccio mancare nulla. Ho pure il diabete», ha dichiarato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Questa volta è lui a rispondere alle domande. Si parte dalla sua vista e da quello che vede: «Ombre in un mare di nebbia. Più spesso non vedo un tubo, ma continuo a coltivare la speranza. Andrea Camilleri mi ha spronato a non abbattermi, a sviluppare gli altri sensi». Prima scriveva, leggeva e disegnava, ora scrive dettando a Siri, l’assistente digitale sviluppato da Apple. Va avanti senza farsi intrappolare dalla depressione: «Ignoro che cosa sia. Mi sostengono due pilastri: famiglia e lavoro. Nella vita non ho altro».

VINCENZO MOLLICA, LA MALATTIA E L’EPITAFFIO…

Fu la madre di Vincenzo Mollica ad accorgersi della sua cecità incipiente. «I miei genitori mi portarono da un oculista in Calabria. Avrò avuto 7-8 anni. Origliai la sentenza da dietro la porta: “Diventerà cieco”. Da quel momento adottai una tecnica: imparare a memoria tutto quello che mi circondava, in modo da ricordarmene quando sarebbero calate le tenebre». Lo ha raccontato al Corriere della Sera, nella sua prima – e precisa ultima – intervista ad un quotidiano. Dei suoi problemi di vista ha parlato con Andrea Bocelli: «Come mi ha detto lui, abbiamo avuto la vista lunga». Potrebbe andare in pensione con la sua patologia oftalmica, ma Vincenzo Mollica non ne vuole sapere: «Per carità! La Rai mi ha comunicato che resterò fino al 27 gennaio 2020. Ogni giorno mia moglie Rosa Maria mi porta qui alle 9 e viene a prendermi alle 19». Nell’intervista ha parlato anche dell’epitaffio che ha chiesto di far scrivere sulla sua tomba quando sarà morto: “Qui giace Vincenzo Paperica che tra gli umani fu Mollica”. «È un desiderio che mia moglie dovrà rispettare. Al cimitero guardo gli ovali sui loculi e capisco che nessuno dei defunti ha scelto la foto per la lapide. Il cronista Paperica, inventato da Andrea Pazienza e Giorgio Cavazzano per Topolino, mi rappresenta come nessun altro».

