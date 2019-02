Vincitore Premio Sergio Endrigo/ Chi ha vinto per la migliore interpretazione? (Sanremo 2019)

Il Festival di Sanremo 2019 volge al termine e questa sera nell’attesissima finale della kermesse diretta da Claudio Baglioni verrà assegnato anche il Premio Sergio Endrigo alla migliore interpretazione, istituito l’anno scorso. Nell’edizione 2018 della kermesse andata in scena al Teatro Ariston ad imporsi fu una vera e propria icona della musica italiana come Ornella Vanoni, protagonista sul palco di un siparietto simpatico con Virginia Raffaele anche quest’anno. Nello specifico ad essere premiata non fu soltanto la “rossa” della musica nostrana ma anche i suoi accompagnatori sul palco, ovvero Pacifico e Bungaro, interpreti del brano elegante e delicato “Imparare ad Amarsi”. A sancirne il successo furono i giornalisti accreditati all’Ariston Roof e alla sala Stampa “Lucio Dalla”. Voti complessivi espressi, 396. Voti validi 384. Schede nulle 12. Alla Vanoni per vincere ne bastarono 68.

PREMIO SERGIO ENDRIGO ALLA MIGLIORE INTERPRETAZIONE, CHI VINCERÀ?

Anche quest’anno a stabilire il vincitore del Premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione saranno le sale stampa congiunte, Ariston Roof e Lucio Dalla. Anzi, in realtà si può dire che il vincitore di questa edizione sia già stato decretato. Come riportato da Rivierapress.it, infatti, le votazioni hanno avuto inizio nella giornata di ieri, venerdì 8 febbraio alle 10, e si sono concluse nella stessa giornata alle ore 19. Soltanto lo scrutinio avverrà questo sabato 9 febbraio. Ma quali sono i possibili vincitori di questo premio destinato alla migliore interpretazione? Una buona scelta per indovinarli può essere quella di puntare sugli artisti che hanno ottenuto maggiore riscontro indalla platea dell’Ariston e dunque hanno emozionato di più. In questo senso da non sottovalutare le quotazioni di Simone Cristicchi, che con il suo “Abbi cura di me” ha emozionato non poco, così come quelle di Enrico Nigiotti, autore di un brano molto toccante dedicato al nonno. Di tutt’altro segno la canzone portata all’Ariston da Loredana Bertè, a dir poco trascinante per la grinta messa in mostra da questa artista di razza. Avremo indovinato le nostre previsioni?

LE POLEMICHE DELLO SCORSO ANNO

Proprio Sergio Endrigo, o meglio, la figlia del grande cantautore, Claudia, lamentò lo scorso anno una mancanza d’attenzione da parte della direzione artistica del Festival di Sanremo. I tre cantanti de Il Volo, infatti, si resero protagonisti di un omaggio al vincitore del Festival 1968 portando sul palco dell’Ariston il brano “Canzone per te”. Un riconoscimento importante che portò molti utenti a contattare commossi proprio Claudia Endrigo. Quest’ultima, però, lamentò su Twitter:”Mi state intasando messanger e whatsapp con dei bellissimi messaggi. Molti di voi non sanno che non guardo Sanremo ma, secondo voi, non mi avrebbero dovuto invitare? Comunque grazie di cuore per il vostro affetto nei miei confronti e nei confronti di papà”. Poi la comunicazione della Rai sulla volontà di indire per sabato sera una votazione delle sale stampa per il “Premio per la migliore interpretazione intitolato proprio a “Sergio Endrigo”.



