Vincitore Sanremo 2019 e classifica finale/ Chi ha vinto il Festival? Podio e premi

CLASSIFICA SANREMO 2019: CHI VINCERÀ? OGGI IL VERDETTO FINALE

Grande attesa per la serata finale del Festival di Sanremo 2019 che decreterà il nome del vincitore assoluto della 69esima edizione della kermesse musicale italiana. Se lo scorso anno vinsero i favoriti della vigilia, Ermal Meta e Fabrizio Moro, quest’anno è tutto in bilico. A decretare il nome del vincitore sarà il sistema misto di votazione formato dal televoto (vale il 50%), dalla sala stampa (vale il 30%) e dalla giuria degli esperti (vale il 20%). La classifica finale terrà conto anche dei voti delle precedenti serate. Le classifiche parziali delle prime quattro serate hanno confermato i pronostici degli esperti con Ultimo, Irama, Loredana Bertè e Simone Cristicchi che si sono piazzati nella zona blu della classifica, ma chi sono i favoriti per salire sul podio?

VINCITORE SANREMO 2019: ULTIMO SEMPRE FAVORITO

Dopo le prime quattro serate, Ultimo resta il vincitore del Festival di Sanremo 2019 “quasi annunciato”. La sua vittoria è quotata a 2,75, leggermente in crescita rispetto alla vigilia quando il suo arrivo sul gradino più alto del podio era dato a 2,50. Resta tra i favoriti anche Irama che, con un testo importante come quello di “Caramelle” con cui affronta il tema della violenza sulle donne, è quotato a 3,75. Anche per lui, rispetto alla vigilia, la quota si è leggermente alzata, ma uno dei tre gradini del podio potrebbe essere il suo. Ta i due uomini si piazza, però, la regina de rock italiano. Loredana Bertè, dopo la standing ovation ricevuta al termine della sua seconda esibizione, ha cambiato le carte in regola. La quota della Bertè crolla da 28,00 a 5,00. Un netto balzo in avanti quello di Loredana che potrebbe insidiare i favoriti Irama e Ultimo.

ENRICO NIGIOTTI E SIMONE CRISTICCHI GLI OUTSIDERS

Rispetto alle prime serate, in attesa della finalissima, cambia lo scenario per il toto-vincitore dopo le reazioni del pubblico del Teatro Ariston. Fa decisamente un passo in avanti Simone Cristicchi che passa da 16,00 a 7,00. Con il brano “abbi cura di me”, ha emozionato la platea del Festival e convinto i bookmakers che, oggi, lo considerano il vero outsider. Scala la lavagna dei pronostici anche Enrico Nigiotti che, con “nonno Hollywood” ha toccato profondamente il cuore degli italiani. La sua quota, pur essendo passata da 20,00 a 16,00, resta sostanzialmente alta, ma il peso del televoto potrebbe aiutarla a piazzarsi in una zona importante della classifica.

CROLLANO NEK E FRANCESCO RENGA

Non saliranno sul podio, secondo gli esperti delle scommesse, Nek e Francesco Renga le cui quote sono salite da 8,00 a 15,00. Tra gli altri cantanti in gara, chi non ha speranze di poter rubare la vittoria ai favoriti sono sicuramente il giovane Mahmood, Anna Tatangelo e Nino D’Angelo e Livio Cori la cui vittoria vale 50 volte la scommessa. Poche speranze anche per Paola Turci, per a coppia Patty Pravo-Briga, e per i gruppi Negrita, Boomdabash, Ex-Otago, tutti quotati a 35,00 mentre per gli Zen Circus si sale a 40,00 ed Einar vale 45,00. Anche la coppia formata da Federica Carta e Shade, nonostante l’appoggio del pubblico più giovane, vede lievitare la propria quota a 25,00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA