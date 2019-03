Alessia Marcuzzi sbotta sui social/ “Soleil Sorge? Non mi viene nulla in tasca!”

L’Isola dei Famosi 2019 continua ad essere al centro delle polemiche soprattutto per via di quello che è successo con Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice continua a dividere il gruppo a Playa Uva ma anche ad essere leader grazie al superamento della prova settimanale non senza polemiche. La prima volta alcuni hanno accusato il programma di aver agevolato Soleil usando una fiamma meno forte (e quindi meno vicina al suo corpo) permettendole di avere la corona di leader e di essere immune alle nomination e lo stesso è successo anche nell’ultima puntata di mercoledì sera. Alessia Marcuzzi ha risposto alle accuse di parte del pubblico già in puntata e in diretta ma sembra che questo non sia bastato visto che sembra che il fatto che Soleil non sia in nomination (e quindi sicuramente eliminata dal pubblico) non sia andato giù.

ALESSIA MARCUZZI SBOTTA SUI SOCIAL

Questa volta l’ennesima risposta a riguardo arriva dai social. Alessia Marcuzzi risponde a chi la accusa di voler proteggere la neo concorrente per riuscire a spuntarla in termini di ascolti facendole da scudo per volere della produzione. Proprio a questi commenti alla fine Alessia risponde: “Guarda io faccio quello che mi pare e non mi comanda proprio nessuno. Quello che dico in onda è quello che mi viene in mente sul momento. Il mio pensiero può piacerti o no ed è giusto che sia così, ma non parlarmi di proteggere qualcuno perché a me non viene in tasca nulla. Notte”. Questa volta questo basterà per mettere a tacere tutti coloro che continuano ad accusare la redazione oppure lunedì sera si tornerà a parlare dell’argomento nella nuova puntata? Lo scopriremo solo al prossimo commento social della conduttrice o dei fan di Soleil Sorge.

