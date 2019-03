Amici 18 / Lite tra Mogly e la Celentano, Miguel in crisi: interviene Timor

Non si arrestano gli scontri nella scuola di Amici 18 tra la maestra Alessandra Celentano e Mowgly. Un rapporto che sta ormai raggiungendo il limite nella scuola e ha toccato toni inaspettati. La maestra di danza classica ha infatti deciso di affidare al ballerino una coreografia di latino americano. “Pensa che Umberto è venuto da me a chiedere una mia coreografia. È giusto che anche tu faccia latino” chiarisce ancora la maestra che però si trova il no di Mowgly che scatena lo scontro davanti alla maestra Natalia Titova e la ballerina Francesca Tocca. “Basta, hai rotto! – sbotta la Celentano – Stai zitto e fai il tuo dovere! O tu ti impegni, fai tutto quello che fanno gli altri, stai zitto ed educato e non rispondi così o io ti sbatto fuori.”

MIGUEL IN CRISI, TIMOR LO AIUTA

Mowgly, però, non accetta le parole della Celentano e, anzi, risponde a tono, facendo infuriare la prof di Amici 18. “Devo giocarmi il futuro e il mio serale con cose che non so fare. Lei me lo può dire cento volte ma io non sto zitto! – sbotta il ballerino, che continua – Rudy Zerbi ha ragione. Perché devo stare zitto? Ma cos’è una minaccia che dice che mi manda fuori?” E mentre le difficoltà di Mowgly continuano, c’è anche un altro ballerino che vive un momento di crisi: Miguel. È però Timor Steffens a rincuorarlo e dargli la giusta motivazione: “Tu hai una situazione difficile perché sei circondato da allievi dal livello molto alto. Ma la storia di come sei arrivato tu ad Amici è davvero fantastica.” Parole che servono a Miguel a ritrovare la grinta.

