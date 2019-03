ANGELO SANZIO A POMERIGGIO 5/ Lorenzetti e la d’Urso: “Ora basta interventi!”

Quello che Angelo Sanzio sta mandando è un messaggio sbagliato. Lo dicono gli ospiti di Pomeriggio 5, nella puntata di oggi, e la stessa Barbara d’Urso che lo invita a fermarsi con gli interventi di chirurgia plastica. In particolare è il professor Lorenzetti, rinomato chirurgo oggi in collegamento con la d’Urso a Pomeriggio 5, che sbotta contro il Ken italiano: “Gliel’ho spiegato che più fa così e più peggiora. Mi rendo conto che è entrato in un vortice dal quale non riesce ad uscire. – ammette il dottore, che continua duro – È una spettacolarizzazione di qualcosa che non ha senso perché ora stai peggio di prima. Io ti sto dicendo fermati perchè sei già andato oltre e non ha alcun senso.” Della stessa idea sono Karina Cascella e Antonio Zequila, secondo cui Angelo “Ha problemi di accettazione”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANGELO SANZIO E I NUOVI INTERVENTI

Cos’è accaduto ad Angelo Sanzio? Negli ultimi giorni, il Ken italiano è apparso sui social con una foto che ha allarmato tanti utenti e che lo vede col volto tumefatto in molti punti. Non si tratta però di un’aggressione, come qualcuno ha subito creduto visti i terribili episodi di qualche tempo prima, ma di nuovi interventi al quale Sanzio ha deciso di sottoporsi. Il Ken italiano ne parlerà approfonditamente nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi su Canale 5, anche se pochi giorni fa ha spiegato attraverso i social cosa ha fatto al volto: “Ho fatto una cantopessi, cioè un lifting dell’occhio e la blefaroplastica superiore e inferiore. – ha raccontato Sanzio, per poi aggiungere – Inoltre ho rimodellato il mento, la mandibola e il sottomento.”

CRITICHE PER ANGELO SANZIO

Una abbastanza sorpresa Barbara d’Urso ha mandato in onda a Pomeriggio 5 la foto col volto tumefatto di Angelo Sanzio, chiedendosi il perché di queste nuove operazioni chirurgiche. Il Ken italiano sarà oggi in studio non solo per parlarne ma anche per replicare alle numerose critiche ricevute sui social da chi ritiene ormai eccessivo il suo ricordo alla chirurgia estetica. “Ma non credi di esagerare con questi interventi? Ormai sei irriconoscibile” scrive un utente sotto uno degli ultimi scatti social di Angelo Sanzio. E non è l’unico: “Basta Angelo, stai esagerando davvero. Questa cosa degli interventi ti sta sfuggendo di mano” scrive un altro.



