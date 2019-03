BEATRICE ZOCO/ Video, duetto con Alexia: “Bravissima!” (Sanremo Young)

Beatrice Zoco è una delle giovanissime concorrenti di Sanremo Young 2019, il talent show condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston di Sanremo e in onda ogni venerdì su Rai Uno. Il prossimo appuntamento sarà trasmesso venerdì 1 marzo. Ma facciamo un passo indietro. Durante l’ultima puntata del programma i ragazzi si sono esibiti in duetti con cantanti di fama internazionale, sfidandosi a colpi di canzoni per conquistare i gradini più alti della classifica. La sedicenne Beatrice Zoco si è esibita con Alexia sulle note di “Dimmi come”, guadagnandosi immediatamente il consenso dell’Academy che, nonostante si notasse il suo imbarazzo nel muoversi sul palcoscenico e nel tenere testa alla potenza vocale di Alessia Marcolini, l’ha premiata con un punteggio molto alto. Al termine della votazione in studio, Beatrice Zoco ha ricevuto diversi 10, colpendo in modo particolare Baby K, che si è complimentata con lei per la capacità di cantare con Alexia senza sforzare troppo la voce per raggiungere la sua estensione vocale. Al termine della puntata Beatrice si è guadagnata una bella medaglia di bronzo, piazzandosi al terzo posto in classifica.

Alexia a Beatrice Zoco: “Io quei fraseggi blues me li sognavo!”

L’esibizione di Beatrice Zoco con Alexia è stata un pieno di adrenalina per il pubblico dell’Ariston, lasciatosi trasportare dalla forza della musica e delle parole di una delle canzoni più amate della Marcolini. Lo ha fatto notare anche Antonella Clerici, che nel ricomparire al centro del palco al termine del duetto, ha commentato “Che energia! Avete fatto alzare l’Ariston. La seconda fila femminile era tutta ‘Dimmi come’, guardale!”. Poi, rivolgendosi ad Alexia la conduttrice ha chiesto di esprimere un parere su Beatrice che, con i suoi 14 anni appena, è la più giovane del gruppo. La cantante, sorridendo, ha ammesso “Guarda, io a 14 anni quei fraseggi blues me li sognavo di notte. Posso dirlo? Bravissima!”. Beatrice, emozionata, ringrazia la sua partner musicale della serata e si prepara a ricevere anche i commenti dell’Academy, che non si è risparmiata con i complimenti nei confronti della ragazza così giovane ma così piena di grinta e di voglia di vincere.

I supporter su Instagram

La gioia di Beatrice Zoco di duettare con una grande artista come Alexia traspare anche dal profilo Instagram della concorrente di Sanremo Young. La ragazza, infatti, ha condiviso uno scatto della sua esibizione in duetto con la Marcolini e ha corredato la foto del commento: “È stata un’esperienza stupenda cantare sul palco dell’Ariston con Alexia. Grazie mille“. Completano il post un paio di cuori rossi, qualche hashtag, un migliaio di like e tantissimi commenti da parte dei suoi followers. Le frasi più ricorrenti tra i suoi ammiratori sono “Sei la migliore”, “Sei stata grande”, “Sei bravissima” e “Sei bellissima”, segno che il pubblico apprezza questa ragazza dalla voce così unica. Non è mancato, comunque, chi ha notato il suo imbarazzo iniziale sul palcoscenico e si lancia in consigli per spronarla e supportare il suo percorso, augurandosi che arrivi fino alla fine. “Devi solo essere un po’ più sciolta sul palco…e poi spacchi tutto!”, le ha detto un follower. Riuscirà ad essere più disinvolta durante la prossima puntata? Lo scopriremo presto…





© RIPRODUZIONE RISERVATA