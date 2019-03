Beniamino Vs Delta/ Uomini e donne, video: “Mia madre morta è più giovane di te!”

Sembrava essere arrivato in punta di piedi a Uomini e donne ma alla fine Beniamino regalerà di certo grandi soddisfazioni ai fan del programma visto che, messa da parte la sua liason con Angela di Iorio, adesso andrà avanti a conoscere nuove dame. In particolare, proprio oggi pomeriggio lo vedremo di nuovo al centro dello studio e non per una discussione con la sua ex fiamma ma per la sua conoscenza con una nuova dama, Delta. I due racconteranno della loro conoscenza rivelando che c’è qualcosa che è successo e che, a quanto pare, ha rovinato tutto. In particolare, nel video anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e donne, si sente Delta parlare di alcune foto che lei avrebbe mandato a Beniamino e che di solito non manda mai a nessuno. Al ricevimento delle foto, Beniamino si sarebbe limitato a dire che lei è una bella donna, e allora cosa è andato storto?

BENIAMINO DISCUTE CON DELTA

Qualche frame più tardi, Benianimo ha discusso con Delta al grido di: “mia madre è morta 4 anni fa ma era più giovane di lei”. Il cavaliere sembra aver perso le staffe ma per cosa? La conoscenza tra i due non è andata come previsto e a complicare le cose e alleggerire le cose ci ha pensato Antonia che si è subito fiondata su di lui per chiedergli un ballo, una bella mazurca. I due non saranno in sintonia e durante il ballo mentre lei inizierà a saltellare, lui la frenerà per guidarla intorno allo studio come è sua abitudine (aveva fatto lo stesso con Angela di Iorio). Forse potrà essere proprio Antonia la nuova conoscenza di Beniamino o si dovrà attendere la prossima dama? Clicca qui per vedere il video del momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA