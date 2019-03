EDEN LORENNA/ Video, si salva in exstremis, e la Cinquetti… (Sanremo Young 2019)

Eden Lorenna, concorrente di Sanremo Young 2019, ha chiuso l’ultima puntata del programma sventando, grazie allo showdown di Luca e Paolo, l’eliminazione. In attesa di rivederlo venerdì 1 marzo, quando Antonella Clerici condurrà il terzo appuntamento con il talent show di Rai Uno, ripercorriamo il suo percorso dell’ultima settimana. Eden, come tutti i suoi colleghi, si è esibito in duetto con un cantante ospite della serata. La sua partner musicale per una sera è stata Gigliola Cinquetti, che ha intonato insieme al ragazzo la canzone Dio come ti amo, dell’indimenticato Domenico Modugno. Al termine dell’esibizione il Teatro Ariston si lancia in una standing ovation di apprezzamento, come fa notare la stessa Antonella Clerici. La conduttrice chiede a Gigliola Cinquetti un commento sulle doti canore del ragazzo, oggetto, nella settimana precedente, di una diatriba tra i membri dell’Academy, che si era divisa praticamente a metà nel giudizio da esprimere rispetto a Eden e alla sua sfidante, Maria Grazia Aschei, risultata sconfitta per il voto del direttore d’orchestra, che ha preferito il suo avversario.

I commenti della giuria di Sanremo Young 2019

Rispetto all’esibizione di Eden Lorenna e Gigliola Cinquetti il primo a esprimersi è Angelo Baiguini, che sprona il ragazzo a mostrare il suo talento proprio in virtù della sua ammissione al programma con un solo voto di scarto e gli fa i suoi complimenti. Interviene Giovanni Vernia: “Vandelli ti fa i complimenti per le tonsille”, facendo riferimento alla scelta di quest’ultimo di seguire la puntata con un binocolo così da evitare gaffe come quella fatta con Kimono, scambiata per un ragazzo dal membro della giuria. Gigliola Cinquetti definisce Eden un ragazzo meraviglioso, dal quale è rimasta profondamente colpita già dalla scorsa puntata, che la cantante ha seguito da casa. Secondo lei anche Maria Grazia era più che meritevole di entrare a far parte del cast di Sanremo Young, ma “ho chiesto io di cantare con lui e per me è stata una grande gioia”, afferma. Resi noti i voti dell’Academy si nota subito quanto sia stata gradita l’esibizione. Giovanni Vernia dona a Eden un bel 10, Enrico Ruggieri, al contrario, con il voto più basso, si ferma sulla sufficienza.

Luca e Paolo salvano Eden Lorenna

Nonostante il punteggio conquistato da parte dell’Academy, Eden Lorenna arriva a fine puntata all’ottavo posto in classifica. Dopo il salvataggio di Kimono da parte di Paolo Kessisoglu in accordo con Luca Bizzarri, la sua ultima possibilità era quella di essere l’oggetto del secondo shutdown. “Sarò anche un po’ antipatico, ma d’altra parte questa è la nostra posizione stasera. Secondo me ci sono altri che stanno là e meritavano di essere sù, devo dirlo. Adesso dobbiamo darvi il primo o la prima esclusa…”, afferma Luca. Il comico, prima di esprimersi, chiede di rivedere l’esibizione di Luigi Cascio. “Io spero che questi tre ragazzi abbiano un futuro a prescindere dal giudizio di stasera”, aggiunge Luca prima di confermare la sua esibizione. “A malincuore, perchè ne devo scegliere uno, faccio uscire Luigi”. I comici chiedono di rivedere le esibizioni di Eden Lorenna e Clara Palmeri, prima di decretare il salvataggio di Eden.





