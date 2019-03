Emma Muscat e Biondo si sono lasciati/ Smettono di seguirsi su Instagram e poi…

Emma Muscat e Biondo si sono lasciati o meglio, così sembra secondo gli ultimi risvolti sul web. I due giovani dopo un anno d’amore, avrebbero smesso di seguirsi rispettivamente su Instagram, rendendo i loro account privati (in modo da non potersi dare – vicendevolmente – la possibilità di vedere cosa stanno facendo l’uno lontano dall’altra). Dopo essersi conosciuti durante la passata edizione di Amici, la passione tra la coppia era irrimediabilmente nata tra una canzone (d’amore) e l’altra, fino ad ufficializzare le cose durante una esibizione del serale, con tanto di bacio sul finale. Già da alcuni giorni, sul web giravano le voci che volevano la coppia in crisi ed infatti, anche durante un recente live, alcune estimatrici avevano notato delle forti stranezze. I due apparivano poco in sintonia e la distanza si faceva sempre più grande. Dopo questi indizi, è arrivata la presunta conferma: hanno smesso di seguirsi su Instagram e poi chiuso i loro profili. A rendere l’account privato è stato Biondo per primo, seguito dalla sua probabile ex, nel giro di qualche ora.

Emma Muscat e Biondo si sono lasciati

Sia Biondo che Emma Muscat, non hanno ancora ufficializzato la rottura e nemmeno i possibili motivi di tale decisione improvvisa. Lo scorso 13 febbraio, la coppia aveva festeggiato il primo anno di amore con dediche sdolcinate. “365/365 non abbiamo mai confuso l’essere persone dall’essere personaggi e questo ci ha salvati”, ha scritto Biondo sul suo profilo Instagram. “Tu mi hai insegnato ad amare – ha aggiunto – e te ne sarò per sempre grato. Sono felice di condividere con te questo viaggio che ora ha come sottofondo tutt’altra musica”. Anche Emma aveva commentato il primo anniversario: “365 giorni dopo, e siamo ancora qua. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, non avrei mai pensato che avremmo avuto la possibilità di stare insieme perché non potevamo comunicare nella stessa lingua. Morale della favola: l’amore non ha confini”. La Muscat ha poi concluso rivelando di essere estremamente innamorata: “Questo è stato uno degli anni più belli e felici della mia vita, e sono troppo grata che tu sia stato lì per condividere tutto con me. Ti amo più di tutti e tutto nel mondo. Grazie di esistere”. Cosa sarà successo tra i due giovani artisti?

