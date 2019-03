Fabrizio Corona e l’appello a Barbara D’Urso/ “Voglio fare pace, ripenso a ciò che..”

Fabrizio Corona è pronto a dimenticare i contrasti del passato e ad instaurare un nuovo rapporto con Barbara D’Urso. Tra l’ex re dei paparazzi e la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, negli ultimi anni, i contrasti sono stati diversi, ma oggi, Corona che, dopo aver trascorso diverso tempo in carcere sta riprendendo in mano la propria vita, è pronto a voltare pagina. Dalla trasmissione radiofonica con Turchese Baracchi, infatti, Fabrizio Corona ha confessato di voler far pace con Barbara D’Urso a cui ha anche rivolto un appello preciso. “Vorrei fare pace con Barbara d’Urso. Uno ripensa alle cose che ha fatto e ora sono in una fase di richiesta di pace nei suoi confronti”, ha fatto sapere Corona. Come risponderà Barbara D’Urso? La conduttrice accoglierà l’appello dell’ex re dei paparazzi?

Non è la prima volta che Fabrizio Corona lancia un appello a Barbara D’Urso. Già durante la sua ospitata a Grande Fratello Vip, dopo la discussione in diretta con Ilary Blasi, lanciando una frecciatina a quest’ultima, si era complimentato con la D’Urso così: “Mi spiace dirlo, ma devo dire una cosa giusta: una grande signora della televisione che fa programmi con grandi ascolti – e non mi vergogno a dirlo, non la nomino mai – è Barbara d’Urso, piaccia o no, è una signora conduttrice, la Blasi no. La signora d’Urso non mi avrebbe mai spento il microfono”. Da parte sua, la conduttrice di Pomeriggio 5 non ha più risposto a Corona. Le ultime parole sull’argomento sono state: “Io ho fatto la scelta precisa di non parlare di Fabrizio Corona in questi ultimi due anni perché ci sono molte cause civili fra me e lui […] una delle cause che ho in ballo con lui, è perché Corona ha preso la faccia di mio figlio e l’ha sbattuta in prima pagina facendo credere che quello che aveva in mano fosse uno spinello e non una sigaretta. Si è permesso di toccare mio figlio e proprio perché sono mamma non ho potuto accettarlo”. Dopo l’appello di pace di Corona, la D’Urso cambierà idea?





