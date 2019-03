Giordano Mazzocchi / Pronto a supportare Luigi Mastroianni (Uomini e Donne La Scelta)

Tra gli ospiti dello speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta nel castello di Luigi Mastroianni non poteva di certo mancare il suo caro amico, nonché vecchia conoscenza del programma, Giordano Mazzocchi. Chi segue il programma sa che Luigi e Giordano si sono conosciuti lo scorso anno nello studio di Canale 5 dove il primo corteggiava Nilufar Addati e il secondo Sara Affi Fella. Giordano è stato poi la scelta di Nilufar e la loro storia è andata avanti fino a qualche tempo fa, quando entrambi hanno annunciato di essersi detti addio. Un duro colpo per i tantissimi fan della coppia che in questo anno hanno continuato a seguirli sui social e in tv (basti pensare all’avventura a Temptation Island Vip). Un idillio interrottosi, a quanto pare, per l’incompatibilità dei caratteri che causava molti litigi tra i due.

GIORDANO MAZZOCCHI ALLA SCELTA SENZA NILUFAR

Tanti sono i fan di Uomini e Donne a chiedersi però le motivazioni precise di questa rottura e se c’è la possibilità di un ritorno di fiamma. Se Giordano Mazzocchi ha preferito finora rimanere in silenzio, è stata Nilufar a dire la sua. “Se tornerò con Giordano? È la domanda che IN ASSOLUTO mi fate più spesso. Sinceramente? No. – ammette l’ex tronista di Uomini e Donne, che spiega il perché di questa sua convinta risposta – Perché lui è una di quelle persone che quando chiude un rapporto lo chiude definitivamente. Da parte mia credo che la minestra riscaldata non sia mai buona. Soprattutto quando il problema della nostra relazione era la profonda differenza dei nostri caratteri.” Ciò vuol dire che alla scelta di Luigi Mastroianni, Giordano sarà da solo e non in dolce compagnia.

