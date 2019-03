Incidente d’auto per Lorenzo Riccardi e Claudia/ “Mi ha tamponato ed è scappato”

Momenti di paura per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi in autostrada. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta sono stati vittime di un incidente stradale per fortuna non grave. A comunicarlo ai tanti follower è stato proprio Lorenzo pochi momenti dopo l’accaduto attraverso delle stories pubblicate su Instagram. L’ex tronista, con al suo fianco una provata Claudia, ha spiegato nei dettagli l’incidente, rivolgendosi proprio alla persona che li ha tamponati in autostrada. “Volevo ringraziare quel grandissimo… lasciamo perdere, che mi ha tamponato in autostrada e si è fermato in area di sosta dicendomi ‘risolviamo le cose poi in autogrill, stai tranquillo’ “, ha esordito Lorenzo, raccontando poi come le cose abbiano invece preso una piega diversa da questa.

LORENZO E CLAUDIA, COME STANNO DOPO L’INCIDENTE

Lorenzo Riccardi, infatti, ha spiegato come la persona che ha tamponato lui e Claudia poi “Ha pensato bene alla prima uscita di andarsene e niente”. Comunque ti volevo ringraziare. Grazie mille”. Lorenzo è apparso scosso e davvero arrabbiato con questa persona, tanto da indirizzargli un messaggio sui social. Poi spiega ai fan le loro condizioni dopo l’incidente: “Claudia è qui con me. A me praticamente fa male la schiena in una maniera impressionante e a lei non vi dico neanche”. Nulla di grave, quindi, per i due ragazzi che hanno però riportato qualche contusione dovuta dall’impatto con l’altra automobile. Ora Lorenzo e Claudia stanno comunque godendosi un soggiorno piacevole e rilassante a Napoli, invece stasera li vedremo tra gli ospiti dello speciale di Uomini e Donne.

