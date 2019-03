Irene Capuano/ “Sono l’unica scelta per Luigi Mastroianni” (Speciale Uomini e Donne)

Irene Capuano è la scelta di Luigi Mastroianni? Secondo le prime anticipazioni de La Scelta di Uomini e donne sembra che sia proprio la bella e combattiva morettina ad aver conquistato il cuore del tronista siciliano che questa sera, nella bella villa che ha ospitato lo speciale, arriverà alla conclusione del suo percorso. Irene arriva all’appuntamento con il destino consapevole che le cose con Luigi non sono state molto positive, almeno non ultimamente, visto che proprio a Uomini e donne Magazine lei stessa ha rivelato di essere consapevole di questi problemi ad un passo dalla scelta: “Le cose con Luigi non vanno benissimo. Non posso sopportare che abbia detto di farmi da badante e come si è comportato nell’ultimo periodo. Abbiamo due caratteri molto forti e quando ci scontriamo sono scintille e il contesto non ci aiuta“. La speranza di entrambi è quella di ritrovare la sintonia degli albori ma davvero tutto questo succederà una volta arrivati fuori dallo studio? La 20enne e il suo tronista si sono scontrati dentro e fuori dallo studio e tutto nasce dalle indecisioni del siciliano che non può provare sentimenti per lei e per il suo opposto, Valentina: “Lo vedo posare gli occhi su di lei che è totalmente diversa da come sono io nei modi di fare e mi chiedo come faccia ad essere così confuso”.

IRENE SARA’ LA SCELTA?

Nonostante tutto quello che è successo Irene Capuano e Luigi Mastroianni hanno regalato grandi soddisfazioni ai fan che hanno messo insieme una serie di momenti, di baci e di incontri che sicuramente hanno reso il loro percorso di conoscenza intenso. Proprio in nome di tutto quello che è successo la 20enne è la favorita di questa scelta e lei stessa al Magazine ha rivelato di essere un po’ sicura di questo: “Come sua scelta, nonostante tutto, vedo me stessa o almeno voglio crederlo e sperarlo. Non voglio pensare di essere rimasta lì seduta per cinque mesi senza qualcosa di forte dietro. Le discussioni dovrebbero aiutare a farci aprire gli occhi e non possiamo negare che tra di noi ci sia qualcosa”. Questa è un po’ la convinzione di tutti coloro che hanno seguito il loro percorso e che questa sera si aspettano di vedere proprio Irene in villa al cospetto di Luigi per il lieto fine che tutti e due meritano.

