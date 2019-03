Isola dei Famosi 2019/ Luca Vismara contro Jo Squillo, Soleil teme il complotto

La nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2019 e, soprattutto, le nuove nomination hanno sollevato critiche e malumori. Soleil Sorge è ancora una volta la leader della settimana e ha deciso di portare con se sull’Isla Bonita Jeremias Rodriguez. L’argentino ha per lei parole molto belle: “Sono orgoglioso di te. – le dice, per poi dichiarare in confessionale – Una fortuna tremenda, due volte su questo paradiso con la persona che mi sta rendendo felice la vita.” Soleil però è certa che Jeremias sia finito al televoto in quanto stia pagando lo scotto di stare con lei e, quindi, dalla sua parte. “Sono certa che in qualche modo la mia vicinanza a lui abbia influito sulla nomination. – ammette la Sorge in confessionale, per poi ammettere – Credo che il gruppo si sia schierato un po nei suoi confronti per distruggere tutta la gioia e la positività che vedono in noi.”

SCONTRO TRA LUCA VISMARA E JO SQUILLO

Mentre Jeremias e Soleil si godono la notte sull’Isla Bonita, a Playa Uva è scontro tra Luca Vismara e Jo Squillo. Il cantante dell’Isola dei Famosi ammette di essere rimasto davvero deluso dal voto di Jo durante le nomination di mercoledì sera. “Mi dà molto fastidio la sua nomination dopo una settimana molto tranquilla in cui ci siamo confrontati. – ammette Vismara in confessionale – Lei è che è sopra le parti e che non vuole schierarsi e vuole la pace con tutti.” Poi si dice stufo e sbotta: “Non mi interessa più del gruppo, farò il mio gioco e se prima non avevo filtri ora peggio ancora. Ora farò quello che voglio, non me ne frega più nulla.” Con Jo Squillo le tensioni sono alle stelle e sembra esserci una rottura definitiva tra i due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA