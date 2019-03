Italia’s Got Talent 2019/ Chi conquisterà la semifinale? (Puntata 1 Marzo)

Italia’s Got talent 2019 torna in onda oggi, venerdì 28 febbraio, alle ore 21.15 in prima visione assoluta su Tv8 e su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11 con la conduzione e il commento dell’immancabile Lodovica Comello. Quello di questa sera è un appuntamento assolutamente imperdibile per i fans del famoso talent show che porta in tv il talento di persone normali, desiderose di vivere una serata diversa. La puntata in onda oggi, infatti, è l’ultima dedicata alle audizioni. Nel corso di sette puntate dedicate alle audizioni di Italia’s Got talent 2019 sono più di 100 i talenti che si sono conquistati 3 Sì, ma solo 28 staccheranno il biglietto per le Semifinali che andranno in onda l’8 e il 15 marzo. Alla fine di tutte le esibizioni Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi si riuniranno per decidere i nomi dei concorrenti meritevoli di accedere alla semifinale.

ITALIA’S GOT TALENT 2019: LE ESIBIZIONI DEL 28 FEBBRAIO

Protagonisti delle ultime audizioni di Italia’s Got talent 2019 saranno concorrenti talentuosi in diverse discipline. Ad aprire la serata sarà un gruppo vocale composto da 80 elementi – tra i 6 e i 70 anni – il cui obiettivo è vincere il talent per poter aiutare le persone più bisognose. Il gruppo vocale racconterà come è nato il loro gruppo per poi esibirsi sulle note di una delle canzoni più famose del cartone animato Frozen, uno dei più amati dai bambini negli ultimi anni. Oltre al canto, elemento immancabile sul palco del talent show in onda su Tv8 è il ballo. Anche questa sera, così, non mancheranno dei ballerini che cercheranno di passare l’audizione. Sul paco, così, salirà una coppia di amici che propone una fusione tra balli caraibici, dance hall ed afro.

DANZA E MOMENTO MENTALISTA

Le audizioni continueranno con la danza. Dopo la coppia di amici sarà il turno di una compagnia di danza contemporanea che salirà sul palco con un’esibizione elegante ed emozionante che stupirà non solo i giudici, ma anche il pubblico. Come nei precedenti appuntamenti, poi, non mancherà il momento mentalista. Finora, Federica Pellegrini è stata il giudici più difficile da piegare. La regina del nuoto italiano ha più volte dichiarato di non credere a tali capiacità. Cambierà idea questa sera? Infine, non mancheranno i momenti di divertimento con i comici pronti a strappare una risata a tutti. Anche questa sera, tutti i concorrenti avranno a disposizione cento secondi per convincere i giudici che non hanno più a disposizione il Golden Buzzer.



