“Italia’s Got Talent cerca musicisti gratis”/ La denuncia: “Pagano in visibilità?”

Italia’s Got Talent «cerca musicisti per la serata finale ma senza offrire alcun compenso»: bufera sul web sul noto programma targato Sky. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la produzione del talent show è alla ricerca di artisti che suonino gratis per tre giorni trombe, tromboni, sax, organi e addirittura di una sezione di quindici/venti archi. Oggi, venerdì 1 marzo 2019, sono in programma “i quarti di finale” di IGT ma la denuncia riguarda la finalissima in onda il prossimo 22 marzo 2019 a Milano. Chi ha ricevuto l’e-mail ha palesato grande insoddisfazione e per questo motivo la notizia sta facendo il giro sui social network.

BUFERA SU IGT: “CERCASI MUSICISTI GRATIS”

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il giovane musicista Edoardo Migliorini ha commentato: «Mi pare assurdo che in Italia, nel 2019, ancora l’attività del musicista non sia classificata come lavoro. Ed è pure assurdo che un programma televisivo di questo spessore non riservi ai musicisti lo stesso trattamento riservato ai tecnici, agli autori, ai direttori della fotografia e a qualunque altra professionalità presente all’interno dello studio». Prosegue Migliorini, attaccando: «E’ una brutta abitudine, diffusa anche altrove: pensano di ripagare il musicista – che magari viene da lontano e deve sostenere delle spese di viaggio o di alloggio – dandogli la visibilità di un palco? Purtroppo con la ‘visibilità’ non si pagano le bollette. Sarebbe bello se in Italia cambiasse l’approccio verso chi fa musica, sarebbe bello se ci avvicinassimo a quello che già succede all’estero, dove la cultura musicale è sacra, rispettata e valorizzata».

