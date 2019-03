Ivan Gonzalez, la scelta/ Quale tra Sonia e Natalia? (Speciale Uomini e Donne)

Ivan Gonzalez è divenuto famoso in Italia per il suo ruolo da tentatore durante la prima edizione di Temptation Island in versione Vip. In quella occasione, ha decisamente fatto “barcollare” la storia d’amore tra Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassari. Il caliente spagnolo poi, ha conquistato immediatamente il pubblico, grazie alla sua simpatia ed i suoi muscoli. E così, il modello 27enne nato il 17 gennaio 1992 a Jerez de la Frontera, Spagna, sotto il segno del Capricorno, si è comodamente seduto sulla mitica poltrona rossa del trono classico di Uomini e Donne. Chi sceglierà questa sera durante lo speciale dedicato alla scelta? In villa con lui, Sonia Pattarino e Natalia Paragoni. Cresciuto con i suoi nonni (sua madre è venuta a mancare quando era molto piccolo e anche suo padre è morto), non ancora maggiorenne ha incominciato a lavorare per crearsi una piena autonomia economica e aiutare la sua famiglia. Ivan è molto attivo tramite social, specie su Instagram dove posta molto spesso fotografie che lo riguardano in prima persona. Il suo profilo (prima di andare in pausa per il programma), contava quasi 800mila follower.

Ivan Gonzalez: chi sceglierà tra Sonia e Natalia?

Ivan Gonzalez in passato ha già avuto a che fare con Uomini e Donne. Ed infatti il modello è stato sia corteggiatore che tronista della sua edizione spagnola che si chiama “Mujeres y Hombres”. Dopo una frequentazione con Ruth, è stato scoperto dalla redazione ed ha dovuto abbandonare senza alcuna donna al suo fianco. Successivamente partecipa a “Supervivientes” (L’Isola dei Famosi spagnola), dove incontra Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro. Con lei avrà un breve flirt molto discusso. Dopo Temptation Island Vip, tra lui e Valeria Marini è nata una fortissima amicizia che prosegue anche attualmente ed infatti, proprio stasera la formosa showgirl, sarà tra le ospiti dopo avere organizzato la festa nel castello per la sua ex “cotta”. Prima di approdare sull’isola delle tentazioni, Barbara d’Urso lo ha ospitato in studio proprio per parlare della sua “storiella” con la Caruso. “Io ed Ivan siamo andati in albergo, ma lui stava fermo – aveva raccontato Paola -. Ho pensato che era gay. Cosa mi dai il bacetto, il bacetto me lo dai a 15 anni, a 30 voglio altro. Ho pensato che è gay”. Chi sceglierà questa sera tra Sonia Pattarino e Natalia Paragoni? Non ci resta che attendere il nuovo appuntamento con lo speciale di Uomini e Donne la scelta, in onda questa sera su Canale 5.

