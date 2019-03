Karina Cascella Vs Antonio Zequila/ Video lite a Pomeriggio 5: “Sei una cerebrolesa!”

Scoppia la lite nella nuova puntata di Pomeriggio 5 tra due degli ospiti di Barbara d’Urso. Stiamo parlando di Karina Cascella, presente in studio, e di Antonio Zequila in collegamento da Roma. La discussione nasce quando l’attore dice di assomigliare a Kevin Costner, accostamento che lascia basita la Cascella che esclama “Che eresia!”. La cosa infastidisce Zequila che replica a tono: “Può darsi che io non abbia nulla di Costner così come tu non hai nulla di simpatico e di carino, come il tuo nome. – e aggiunge – Io comunque faccio l’attore, tu fai l’opinionista questa è la differenza!” Lo scontro divampa: la Cascella accusa Zequila di essere permaloso e senza neuroni, lui incalza sulla questione carriera: “Io faccio l’attore, tu hai fatto la Tapla e la sei rimasta, sotto terra con la talpa. – e continua – I neuroni tu neppure sai cosa sono, io invece ho studiato medicina!”

Zequila contro Cascella: “Sei una cerebrolesa!”

Il commento di Karina Cascella sulla non somiglianza di Antonio Zequila a Kevin Costner scatena uno scontro che sfocia in vere e proprie offese in diretta a Pomeriggio 5. Zequila infatti riprende il suo sfogo: “Parli tu di neuroni che sei una cerebrolesa! Ma tu sei stata a Caduta Libera? Io ho anche vinto una puntata tu invece sei una capra. Una capra con la parrucca!” Emulando Vittorio Sgarbi, Zequila accusa la Cascella di essere poco intelligente ma l’opinionista è tranquilla, sorride alle accuse dell’attore e conclude: “Stai attento a come parli perché ti sento… Un uomo ignorante come te non dovrebbe proprio dire capra.” (Clicca qui per il video della lite a pomeriggio 5)

