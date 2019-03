Lorella Cuccarini/ Video, sarà la “salvatrice” nello Showdown (Sanremo Young 2019)

Lorella Cuccarini sarà protagonista come ospite della terza serata di Sanremo Young, in onda questa sera su Rai 1. Cosa farà Lorella nel talent show della rete ammiraglia di Mamma Rai? Secondo varie indiscrezioni, la showgirl originaria di Roma sarà protagonista della fase dello “Showdown”, ovvero la sfida conclusiva del programma, durante la quale avrà il compito di salvare alcuni dei giovani cantanti che rischiano di essere eliminati dal talent. In tempi recenti, Lorella Cuccarini ha partecipato a diverse trasmissioni televisive in qualità di ospite. Per esempio, lo scorso 25 febbraio, la showgirl è apparsa a “Vieni da me”, talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In questa occasione, Lorella ha sottolineato quanto sia importante rendere la televisione molto più italiana, criticando la tendenza ad acquistare format di ogni genere dall’estero. La Balivo ha colto l’occasione per lanciarle una provocazione riguardante i suoi rapporti non proprio idilliaci con l’altra showgirl Heather Parisi, ma la Cuccarini ha scelto di glissare sull’argomento.

Lorella Cuccarini, Sanremo Young 2019: ospite anche a CartaBianca

Lorella Cuccarini, ospite stasera a Sanremo Young 2019, è stata anche ospite di Bianca Berlinguer nella sua trasmissione a carattere politico “Cartabianca”. Qui ha sottolineato l’importanza rivestita dalla parola sovranità, oltre a denunciare una serie di problemi dal punto di vista della democrazia italiana. Lorella ha smentito ogni sorta di avvicinamento alla Lega di Salvini, ma ha confessato di essere stata corteggiata in passato dal partito della Democrazia Cristiana. In quel caso, la showgirl ha scelto di portare avanti il suo percorso professionale senza alcun genere di coinvolgimento politico, dimostrando il suo desiderio di restare un pensiero libero e consapevole. Lorella Cuccarini, dunque, sarà senz’altro una delle star del programma di Antonella Clerici. Si tratterà di un gradito ritorno per quella che da molti viene definita, ancora oggi, come la donna più amata dagli italiani.

